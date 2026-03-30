唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係！魔羯桃花旺「獅子感情有年下緣」
文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報3/30-4/5】
星象影響：金火衝刺、金星進金牛、日木四分、木水三分
本週金星牡羊、火星雙魚衝刺，週二前較容易感到急躁或衝動，刀火使用上應多加謹慎。週二金星進金牛，帶來舒適療癒的能量，適合多對自己好一點，金牛座特點與優勢將被看見，眾人在金錢與理財上也更有心得。太陽木星四分相，帶動自我意識抬頭，同時也伴隨抗爭與摩擦。木星水星三分相，過去的卡關逐步鬆開，整體氣氛轉為更加樂觀、放鬆。
▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）
12星座個別影響：
牡羊：窒礙難行要多修練自我，感情適合結束不良關係
處女：人際連結需多費心力，感情冷靜以待有助釐清
天秤：突發變動考驗應變能力，感情要避免忽冷忽熱
天蠍：看清現實打破幻想，感情狀況應回歸理性評估
金牛：多加善用熟人人脈，感情容易堅持己見不願妥協
巨蟹：談錢與資源需理性以待，感情過於冷靜缺乏浪漫
魔羯：職場訊息應仔細解讀，感情桃花旺需辨識清楚
水瓶：工作進入收尾關鍵期，感情有利於老夫老妻關係
雙子：貴人支援有求必應，感情多拿出行動展現誠意
獅子：放低姿態會更順利，感情有年下緣自信提升
射手：海外相關事務運勢強，感情聚少離多不成問題
雙魚：工作整體穩定凡事順利，感情過於自我影響互動
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