宋芸樺穩交6年首度公開放閃！　「緊牽高帥男友」現身禾浩辰婚禮

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，兩人已在1月底登記結婚，今（29）日小倆口在大直舉辦婚宴，邀請約莫150位賓客一起慶祝這個喜悅，出席的藝人好友包含柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰等。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

其中，宋芸樺多次與禾浩辰合作，私底下不僅是同門也是好朋友，在對方結婚的這一天，她穿著一身貼身的棕色洋裝出席，合身剪裁讓好身材一覽無遺，但更加吸睛的是她緊牽著男友現身，雙方交往6年多，首度公開放閃。

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▲宋芸樺出席禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

宋芸樺之前曾透露要到美國進修，男友會當「書僮」陪著到當地，至於是否會在當地登記結婚，她當時笑說「那是要喝多醉？沒有啦！他還滿支持的，陪我去美國進修、生活。」而她的男友是上市公司負責區塊鏈的一員，宋芸樺為了解美股概念，能和對方聊上專業話題，為此另外花三萬元上課。

▲宋芸樺出席禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

禾浩辰、吳品潔婚禮29日登場，演藝圈好友也到場獻上祝福，包括柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀、導演江金霖、楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹、梅賢治、蔡嘉茵、郭雪芙 、魏蔓、詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、歐陽妮妮、張書豪、夏和熙等人皆現身觀禮，星光雲集卻不失溫馨氛圍。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

