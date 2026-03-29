八點檔女星懷孕21週「肚子明顯隆起」　近況曝光網讚：美到不行

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星李又汝今年1月公開分享，與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，事後更辦性別派對揭曉腹中寶寶是男生。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG發文寫下懷孕邁入21週的生活，近照曝光後不久，馬上吸引大批網友朝聖按讚。

▲李又汝懷孕邁入21週。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

李又汝驚喜地表示，最近已經能明顯感覺到兒子「小藍莓」在肚子裡活動的跡象，那種真實的連結讓她既感動又興奮。她描述，有時候甚至會覺得，肚子裡的小寶貝好像正在努力翻身。除了細微的胎動，李又汝也透露，有時候肚子會因為寶寶的動作，而明顯地隆起一小塊，而當她摸一摸隆起處時，那一小塊又會慢慢消下去，讓她覺得很可愛。

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▲李又汝分享孕中期日常。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

李又汝進一步分享，只要老公一靠近、想伸手摸肚子時，小藍莓就會立刻安靜下來，呈現不動的狀態。看著老公每次都撲空的模樣，讓李又汝忍不住笑稱，兒子是不是在跟爸爸玩123木頭人。最後，她也在文中附上一張近照，開心表示：「BTW照片是孕婦在三月底還能看到櫻花的小確幸。」貼文及照片曝光後，湧入大批網友按讚，同時也紛紛留言「美到不行」、「孕婦媽媽越來越美。」