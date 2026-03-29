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認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面　「頂長捲髮」近況引熱議

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，兩人已在1月底登記結婚，今（29）日小倆口在大直舉辦婚宴，邀請約莫150位賓客一起慶祝這個喜悅，出席的藝人好友包含柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰等。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

其中，郭雪芙也是禾浩辰、吳品潔婚禮的座上賓，許久未公開露面的她穿著一套淺藍色短洋裝現身，外套搭了一件棕色風衣，遵守了這場婚禮的Dresscode，髮型則是留著一頭黑色長捲髮，而她難得亮相，近期的狀態也引起關注。

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▲郭雪芙參加禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭雪芙參加禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

事實上，郭雪芙先前大方認愛圈外外籍男友，當時她低調點頭認了目前雙方是遠距離，她大方表示這樣的狀態還不錯，有空間可以做自己的事情，直呼「現在這樣挺好的」。

▲郭雪芙參加禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭雪芙參加禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

而禾浩辰、吳品潔婚禮演藝圈好友也到場獻上祝福，包括柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀、導演江金霖、楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹、梅賢治、蔡嘉茵、郭雪芙 、魏蔓、詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、歐陽妮妮、張書豪、夏和熙等人皆現身觀禮，星光雲集卻不失溫馨氛圍。現場以輕鬆自然的聚會形式進行，讓新人能自在與好友互動，也讓整場婚禮更像是一場專屬於兩人的幸福派對。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

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