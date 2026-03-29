歐陽妮妮返台參加禾浩辰婚禮！張書豪獨抱愛兒現身　被問二胎全說了

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，兩人已在1月底登記結婚，今（29）日小倆口在大直舉辦婚宴，邀請約莫150位賓客一起慶祝這個喜悅，出席的藝人好友包含柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰等。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

近期多在大陸發展的歐陽妮妮、張書豪夫妻，也在今（29）日久違在台露面，參與好友禾浩辰、吳品潔的婚禮。其中，張書豪戴著鴨舌帽、穿棉褲，一身輕便地抱著正在熟睡的兒子「睦睦」露面，與老婆歐陽妮妮分開進入會場。

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▲張書豪現身禾浩辰婚禮。（圖／記者黃庠棻攝）

日前，歐陽妮妮的生日影片中，曬了一張兒子的照片寫下「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」引起大批網友猜測「是不是有二胎」、「有好消息了嗎」。今（29）日張書豪現身也被問到此事，他連忙否認表示沒有，後續又被追問「真的沒有嗎？」他更堅定搖頭回應「沒有。」

▲張書豪現身禾浩辰婚禮。（圖／記者黃庠棻攝）

此前，《ETtoday星光雲》求證張書豪經紀人，對方低調表示「書豪說真的沒有啦，只是妮妮團隊在發文時想跟粉絲的一種互動而已，妮妮也沒想那麼多，很謝謝大家的關心喔。」

▲歐陽妮妮先前慶祝30歲生日。（圖／翻攝自抖音／歐陽妮妮）