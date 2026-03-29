記者吳睿慈／台北報導

日本搖滾樂隊go!go!vanillas於3月初來到浮現祭演出，熱力四射的演出讓大批樂迷意猶未盡，他們近日宣佈將於7月在韓國與台灣舉辦首次亞洲巡迴演唱會「go!go!vanillas Asia Tour 2026」，再次回到台灣開唱，門票將於30日11點正式啟售。

▲3月剛唱完浮現祭，go!go!vanillas光速返台7月開唱。（圖／波麗佳音提供）



go!go!vanillas在日本國內舉行巡迴動員人數超過5萬人，規模持續擴張中。其演唱電視動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》片尾曲〈Dandelion〉在世界各地廣泛流傳，向海外進軍的步伐從未停歇。

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go!go!vanillas本次巡迴預計將於7月10日在台灣演出，接著在7月12日前往韓國，兩場海外演出皆將販售VIP票種，除優先入場外，演出結束後還能與團員合照，並由團員親手遞交親筆簽名明信片。

▲go!go!vanillas演唱會門票30日開賣。（圖／波麗佳音提供）



演出預計在台北the wall live house舉行，門票於30日早上11點正式啟售，詳細售票資訊請洽浮現音樂。