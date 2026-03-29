婚禮放閃金句連發！吳品潔認「被帥臉迷惑」　禾浩辰喊：娶對人了

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照。今（29）日小倆口在大直舉辦婚宴，邀請約莫150位藝人賓客一起慶祝這個喜悅，稍早夫妻倆也穿著白色婚紗、西裝現身接受訪問。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

禾浩辰、吳品潔婚禮現場以白色系花卉作為主視覺，稍早夫妻倆一同現身接受訪問，被問及怎麼選在3月29日舉辦，兩人笑說「想趕在天氣變熱之前，大家一起舒舒服服地參與，也不用穿得太過笨重」，至於小倆口從求婚到舉辦婚禮只花4個月就完成，被問到是否「生子計畫」也是同樣速度，兩人回應「目前還是希望以兩人世界為主。」

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▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

不僅如此，禾浩辰透露這一場婚禮本來想要辦得簡單，一開始只約了20到50人，後來越加越多，總共邀約了150人共襄盛舉，夫妻倆一開始就沒請婚顧，辛苦了自己，準備了許多小禮物要給賓客，包含親手寫的信等，他笑說「給我老婆大大讚，佈置都是老婆精心策劃。」

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

至於先前禾浩辰在新戲記者會上忘記登記紀念日，回家是否有被老婆處罰，吳品潔笑說「我老公除了背詞以外，其他時候記憶力都很差，所以已經習慣了」而禾浩辰則甜蜜安撫愛妻，表示「未來某一天可能會有不一樣的表示，我會一直寵著我的老婆。」

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，吳品潔也大讚禾浩辰「想起我老公的畫面，都是一些刻苦耐勞的畫面，很像一種大型多功能家電，雖然話不多，但非常貼心」，透露老公在她生理期時都會貼心地準備熱飲、熱水袋。夫妻倆在婚禮前的採訪上不斷放閃，禾浩辰笑說「娶對人了」；吳品潔則看著老公直言「我就是被這張帥臉迷惑的」。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）