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胡瓜秀地板動作「站不穩」慘翻車！　藝人們齊力抬腳惹爆笑

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》近日前進台南下營上帝廟錄影，結合在地信仰與綜藝遊戲，現場氣氛熱鬧滾滾。擁有三百多年歷史的下營上帝廟，是當地重要信仰中心，每三年舉辦一次的「下營香」繞境更吸引眾多陣頭參與，包括七鶴陣、紡車輪及四大美人等，文化氛圍濃厚。主持人阿翔化身關主，設計遊戲「烏龜請慢走」，呼應玄天上帝「左踩龜、右踩蛇」意象。參賽者需背上龜殼、戴止滑手套、穿溯溪鞋，在水池中以彈力帶互相牽制，背對背蹲著前進搶旗，考驗體力與協調性。

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲《綜藝大集合》前進台南下營上帝廟錄影。（圖／民視提供）

沒想到第一場由阿翔親自上陣，原本信心滿滿，卻瞬間遭對手秒殺，讓全場笑翻。接著秀秀子登場，眼看就要搶下旗子，卻被對手爆發怪力整個拖走，再度失分。直到郭忠祐上場，戰況才出現轉機，雙方僵持超過三分鐘，最後對手失誤跌倒，他把握時機逆轉勝，但也因苦撐太久臉色發白，精彩對決讓全場報以熱烈掌聲。

此外，啦啦隊女神金世星也現身節目，與籃籃帶來活力滿滿的舞蹈演出，瞬間炒熱氣氛。為了讓金世星體驗台灣民俗文化，製作單位特別設計「擲筊舞蹈大賽」，參賽者需一邊跳舞一邊擲筊，擲出聖筊才能晉級，增加趣味與挑戰性，胡瓜率先示範，甚至加碼地板動作，還被眾人抬腳旋轉，差點站不穩，笑翻全場。

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▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜慘跌。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

晉級的媽媽隊還得通過胡瓜最終挑戰才能抱走獎金。胡瓜再次祭出招牌「欠揍舞蹈」，試圖干擾對手，但媽媽們氣勢十足，接連擲出聖筊，最終成功過關抱走獎金，展現驚人實力。
 

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胡瓜綜藝大集合

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