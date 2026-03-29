舞陽婚禮倒數！認文化差異「困惑2件事」　登記卡關原因曝光

記者孟育民／台北報導

巴西混血男星舞陽（田舞陽）來台發展18年，去年宣布與交往5年多的網美Peggy結婚，小倆口即將於下月26日舉辦婚禮，正式進入倒數階段。舞陽近日向《ETtoday星光雲》透露籌備進度，坦言不只在台灣舉辦婚禮，下半年還計畫前往巴厘島舉行海外婚宴，「我們本來不想走太傳統，不如選擇平常就很喜歡去旅行的地方。」他也笑說，原本只打算在海外簡單舉辦，沒想到越籌備越複雜，最後乾脆決定台灣也一起辦。

▲舞陽即將在四月舉辦婚禮。（圖／翻攝自舞陽臉書）

台灣與巴西的婚禮文化差異，也讓舞陽在籌備過程中一度感到困惑。他坦言，確實與老婆在細節上出現想法不同的情況，尤其在「賓客名單」與婚禮習俗上最有感。舞陽表示，在巴西婚禮多半以家人與親近好友為主，規模相對精簡，「我會比較不好意思去邀請沒有那麼常聯絡的人，會覺得好像給人壓力。」但在台灣，婚禮邀請的對象除了親友，也包含曾經幫助過自己、在生命中重要的人，即使平時聯絡不多，仍會列入名單，「她會覺得不邀請反而不禮貌。」在老婆解釋之下，舞陽也逐漸理解台灣婚禮文化，開始重新回想生命中重要的人，賓客名單也因此越列越多。

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▲舞陽坦言台灣跟巴西習俗不太一樣。（圖／翻攝自舞陽臉書）



此外，紅包文化也讓他印象深刻。他坦言，如果可以選擇，自己其實傾向不收紅包，「在我們那邊比較像是邀請大家來一起慶祝，不會有這個習慣。」不過面對這些文化差異，舞陽選擇「全面配合老婆」，他笑說，兩人並未因此爭吵，「我覺得最簡單的方法就是交給她決定。」更坦言，自己在婚禮中最在意的只有一件事，就是讓老婆開心，「我的目標是讓她有一個一輩子都不會忘記的一天，其他細節沒那麼重要，只要我負擔得起，多花一點也沒關係。」

▲舞陽希望老婆開心就好。（圖／翻攝自舞陽臉書）

談到婚後心境轉變，舞陽透露，目前仍在處理結婚登記相關流程，兩人尚未正式完成登記。他表示，因自身擁有巴西與台灣身分背景，相關手續相對繁瑣。過去曾被告知需放棄巴西國籍才能申請台灣身分證，一度讓他相當困惑；直到近期再次向戶政單位確認後，才得知因父親為台灣人，可直接申請台灣身分證，目前正積極補件與辦理相關文件。

他進一步說明，待台灣身分證完成申請後，還需向巴西官方申報婚姻關係，並協助另一半辦理相關文件，雖然行政程序繁瑣，但舞陽仍相當期待未來生活規劃。他笑說，之後一定會帶老婆回巴西見家人、認識自己的成長環境，因此相關手續雖麻煩，仍是必經過程。