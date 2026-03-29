SHINee泰民離開SM後長相變了？　韓網掀熱議⋯近況照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像泰民近來簽給Galaxy Corporation，正式成為GD、宋康昊的師弟，他即將出席2026 Coachella音樂節，近日卻被發現「長相不一樣了」，甚至在29日登上娛樂新聞頭條前五名，標題寫下「這是SHINee的泰民嗎」，五官引起熱議。不過，他28日公開的近況照裡恢復以往帥氣度，也有粉絲幫忙緩頰「是角度問題」。

▲SHINee泰民最近被認為長得不太一樣了。（圖／翻攝自Amazon Music）



泰民日前為國際平台Amazon Music拍攝宣傳影片，被發現五官似乎與之前變得不太依樣，再加上當天所化的妝容與以往不太相同，鼻子陰影部分相當突兀，有不少網友留言「這是泰民嗎？」、「整個氛圍變得不一樣了」、「鼻子線條好像不同了」，輿論發酵快速，甚至登上娛樂新聞版面。

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▲SHINee泰民外表掀熱議。（圖／翻攝自Nate）



▲SHINee泰民自拍照自然許多。（圖／翻攝自泰民IG）



不過，泰民28日自己所更新的IG照片，有著過去稚嫩感的青春氣質，帥度不減，鼻型與臉型也很自然，也有人認為Amazon Music的影片應是拍攝角度問題，大讚「還是一樣很帥」、「與之前沒有不同」。