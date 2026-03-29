直擊／禾浩辰婚禮現場曝光！放閃「嘴對嘴親親」吳品潔絕美白紗現身

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照。今（29）日小倆口在大直舉辦婚宴，邀請約莫150位藝人賓客一起慶祝這個喜悅，稍早夫妻倆也穿著白色婚紗、西裝現身接受訪問。

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▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

禾浩辰、吳品潔婚禮現場以白色系花卉作為主視覺，打造宛如國外莊園婚禮的浪漫氛圍，溫馨又典雅。整體風格呼應兩人熱愛自然的生活態度，希望讓來到現場的親友們都能幸福放鬆的參與。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）



而禾浩辰、吳品潔一同現身受訪，新娘穿著白色平口禮服現身，下半身的合身剪裁包裹著她的完美曲線，禮服下襬則是層層公主風的白紗，新郎則穿著一身全白的西裝，在拍照環節時，夫妻倆大方放閃，時而親臉頰、時而親嘴，禾浩辰滿眼都是吳品潔，頻頻對著老婆露出幸福的微笑。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

禾浩辰與吳品潔因2019年合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣相識，之後因共同熱愛潛水逐漸拉近距離，從朋友發展為戀人，交往兩年多後，禾浩辰於去年12月24日平安夜精心策畫求婚，成功抱得美人歸，兩人隨後於今年1月低調完成結婚登記，如今再以婚禮與親友分享喜悅，也象徵愛情正式邁入人生新階段。

▲禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者呂佳賢攝）

演藝圈好友也到場獻上祝福，包括柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀、導演江金霖、楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹、梅賢治、蔡嘉茵、郭雪芙 、魏蔓、詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、歐陽妮妮、張書豪、夏和熙等人皆現身觀禮，星光雲集卻不失溫馨氛圍。現場以輕鬆自然的聚會形式進行，讓新人能自在與好友互動，也讓整場婚禮更像是一場專屬於兩人的幸福派對。