李遐怡是他手機封面！Dok2認愛再放閃光彈「撒嬌緊擁女友」畫面曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手李遐怡（Lee Hi）宣布和饒舌歌手Dok2共創新廠牌「808 HI RECORDINGS」，並選在28日男方生日這天推出合作單曲，霸氣宣言「My Man」，證實兩人的關係，據韓媒報導，兩人在2022年左右開始交往，交往邁入第5個年頭。然而，李遐怡出道13年來首度認愛，男友Dok2雖然被掀出黑歷史，但官方不甩負面輿論，29日曬出最新影片，男友甚至把她設為手機封面，愛意滿滿。

▲Dok2認愛再放閃光彈，官方釋出他撒嬌緊擁女友的畫面。（圖／翻攝YouTube）



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▲Dok2手機封面是李遐怡。（圖／翻攝YouTube）



Dok2年紀輕輕就打出一片音樂江山，過去曾經在節目上曝光自己雄厚的財力，205年曾被節目爆料年收入高達韓幣10億、豪華跑車有7輛，怎料，他的收入可觀，2018年卻被爆出母親20年前曾經與國中同學借了韓幣1000萬沒還，他當時嗆聲：「1000萬元連我的一個月餐費都不及。」引起輿論撻伐。

後來Dok2於2021年又爆出沒有支付珠寶款項遭到提告，他被判強制還清4500萬元給珠寶業者，2022年與2023年，他又因綜合所得稅、地方稅與健康保險費等，累計約6億7200萬韓元稅收未繳，再度引發爭議，甚至被列入高額慣性欠稅名單，直到2025年6月才繳清。

▲李遐怡、Dok2認愛。（圖／翻攝自IG）



Dok2高收入卻慣性欠錢，導致李遐怡公開認愛後，輿論反應也趨於負面。不過，兩人未受影響高調曬愛，官方29日釋出〈You & Me〉MV拍攝幕後，Dok2對女友的寵愛溢於言表，不只在拍攝時撒嬌緊擁著女友，還把李遐怡設為手機封面照，5年感情堅不可摧。