51歲王耀慶久違返台！素顏露面拍片「自砍酬勞」發聲：便宜又好用

記者黃庠棻／台北報導

51歲男星王耀慶在2011年將演藝事業轉往大陸，憑藉陸劇《下一站是幸福》被封為「國民舅舅」，現今身價水漲船高，曾傳出片酬高達2.3億台幣。今（29）日久違在台公開露面，為了電影《漫長的告別》現身接受媒體採訪。

▲王耀慶。（圖／翻攝自微博／王耀慶工作室）

王耀慶今（29）日出席電影《漫長的告別》採訪，與導演張書瑋、李康生、陳淑芳一起現身，中華民國電影基金會董事長朱延平導演則是擔任特別嘉賓力挺，劇情聚焦在亞洲社會的失智、長照問題，李康生在片中特別演出一位會家暴自己越南妻子的渣男。

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▲王耀慶久違在台露面。（圖／記者莊喬迪攝）

久未在台灣亮相的王耀慶被問及上一次演出台灣電影是何時，他露出一臉疑惑笑說「忘記了，反正滿久的了」，而這一次接受導演邀約是因為很喜歡這個失智、長照相關的劇本，他在片中與陳淑芳飾演母子，不僅需要照顧逐漸失智的母親，還面臨極大的經濟壓力，他坦言「很感謝導演給機會，能夠參演這個故事」。

▲王耀慶久違在台露面。（圖／記者莊喬迪攝）

導演張書瑋被問及如何選上王耀慶，他坦言自己在兩岸電影節上遇到王耀慶，在聊天時對方表示「很想回到台灣演電影」，加上對方透露電影內容與自己家庭狀況有些雷同，於是在著手初期就買了一張飛機票到上海拜訪，沒想到雙方只碰了一次面就決定演出；王耀慶聞言則笑說「有給優惠價，我便宜又好用」。

▲王耀慶久違在台露面。（圖／記者莊喬迪攝）



此外，王耀慶也分享了自己家中的狀況，坦言自己花了一點時間才接受自己已經50歲，爸爸也已經74歲，父親現在主要工作就是照顧已經97歲的奶奶，他逐漸發現奶奶越來越不認識身邊的人，甚至到了晚上就會開始恐慌。

▲王耀慶久違在台露面。（圖／記者莊喬迪攝）

至於會不會多花時間在台灣陪伴家人，王耀慶坦言目前的狀況還是兩邊跑「現在交通很方便」，開玩笑說「我爸也不太習慣天天看到我，他會覺得『你難道都沒事做嗎』」，但他強調「我仍希望在台北、台灣見到我的家人、朋友，但就是交給時間。」