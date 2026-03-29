李竺芯開唱「台下一片大咖」！　驚喜揪粉絲：小巨蛋相見

▲李竺芯在Legacy開唱。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌手李竺芯《痟水 Siáu Suí》演唱會29日下午在Legacy TERA迎來第二場演出，李竺芯特地邀請柏霖PoLin同台激盪音樂火花，李竺芯稱呼柏霖為「獨角獸王子」，因為覺得他是獨一無二的，李竺芯透露過去在活動中聽見柏霖的現場演出，被他「用靈魂在唱歌」的強大生命力深深震撼，因此極度渴望能有音樂上的交流，本次演出特別挑選了她個人非常喜愛的柏霖作品進行合唱，並期盼未來兩人能有進一步的共同創作。

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▲ 黃瑞豐、李竺芯、鍾興民同台演出《巷仔內的台南》深具跨時代的意義。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）



李竺芯也台上表示：「今天有打扮痟水來可以上來和我一起合唱。」接著演唱《痟水 Siáu Suí》，唱到一半李竺芯媽媽「小娟娟」上台，因為李竺芯覺得媽媽最美，母女情溢於言表，李竺芯媽媽也大讚李竺芯的歌聲越聽越好聽，「沒聽會睡不著。」

節目編排上，除了帶來充滿文化氣息的台語版《將進酒》教學橋段，李竺芯也將近年在網路上爆紅、因 KTV 視覺獨特而被封為「小擦擦」的迷因神曲《誰偷走我的橡皮擦》搬上 Live 舞台。她幽默向粉絲喊話預約，這次僅演唱了「短板」，完整的 LIVE 未來在小巨蛋舞台為大家完整呈現。此外，台下更吸引了王偉忠夫婦、唐綺陽老師、黃仲崑與瑜伽天后LuLu老師、周思潔、曾之喬、Amanda及涂善存等眾多跨界名人與音樂圈好友前來感受這場音樂盛會。

演唱會最高潮，莫過於安可曲《巷仔內的台南》，這首李竺芯於 2023 年在《音樂主理人》發表的創作，歷經兩年沉澱，前奏特別融入了台灣音樂前輩許石老師的經典《安平追想曲》，並重磅邀請「台灣鼓王」黃瑞豐老師親臨現場打擊，搭配鍾興民大師彈奏鋼琴，李竺芯感動地表示，能與兩位音樂界頂尖的「仙仔」同台飆音樂，既興奮又充滿壓力，完美詮釋了這首歌曲跨越時代的意義。