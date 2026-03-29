ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「野生三上悠亞」街頭吃冰秀美腿
要變天了！「全台有雨」時間曝
許瑋甯穿超貼「產後7月身材太狂」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 周杰倫 辛曉琪 蘿莉塔 陳牧馳 陳冰 陳喬恩 李尚寶

李竺芯開唱「台下一片大咖」！　驚喜揪粉絲：小巨蛋相見

▲李竺芯在Legacy開唱。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

▲李竺芯在Legacy開唱。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌手李竺芯《痟水 Siáu Suí》演唱會29日下午在Legacy TERA迎來第二場演出，李竺芯特地邀請柏霖PoLin同台激盪音樂火花，李竺芯稱呼柏霖為「獨角獸王子」，因為覺得他是獨一無二的，李竺芯透露過去在活動中聽見柏霖的現場演出，被他「用靈魂在唱歌」的強大生命力深深震撼，因此極度渴望能有音樂上的交流，本次演出特別挑選了她個人非常喜愛的柏霖作品進行合唱，並期盼未來兩人能有進一步的共同創作。

▲▼ 黃瑞豐、李竺芯、鍾興民同台演出《巷仔內的台南》深具跨時代的意義。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 黃瑞豐、李竺芯、鍾興民同台演出《巷仔內的台南》深具跨時代的意義。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

李竺芯也台上表示：「今天有打扮痟水來可以上來和我一起合唱。」接著演唱《痟水 Siáu Suí》，唱到一半李竺芯媽媽「小娟娟」上台，因為李竺芯覺得媽媽最美，母女情溢於言表，李竺芯媽媽也大讚李竺芯的歌聲越聽越好聽，「沒聽會睡不著。」

節目編排上，除了帶來充滿文化氣息的台語版《將進酒》教學橋段，李竺芯也將近年在網路上爆紅、因 KTV 視覺獨特而被封為「小擦擦」的迷因神曲《誰偷走我的橡皮擦》搬上 Live 舞台。她幽默向粉絲喊話預約，這次僅演唱了「短板」，完整的 LIVE 未來在小巨蛋舞台為大家完整呈現。此外，台下更吸引了王偉忠夫婦、唐綺陽老師、黃仲崑與瑜伽天后LuLu老師、周思潔、曾之喬、Amanda及涂善存等眾多跨界名人與音樂圈好友前來感受這場音樂盛會。

演唱會最高潮，莫過於安可曲《巷仔內的台南》，這首李竺芯於 2023 年在《音樂主理人》發表的創作，歷經兩年沉澱，前奏特別融入了台灣音樂前輩許石老師的經典《安平追想曲》，並重磅邀請「台灣鼓王」黃瑞豐老師親臨現場打擊，搭配鍾興民大師彈奏鋼琴，李竺芯感動地表示，能與兩位音樂界頂尖的「仙仔」同台飆音樂，既興奮又充滿壓力，完美詮釋了這首歌曲跨越時代的意義。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李竺芯

推薦閱讀

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」！0偽裝喝喜酒…S曲線全被拍

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」！0偽裝喝喜酒…S曲線全被拍

4小時前

直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

19小時前

直擊／吳宗憲才唱2首「2男突衝上台狂甩鳥頭」　他一把抓：幹什麼

直擊／吳宗憲才唱2首「2男突衝上台狂甩鳥頭」　他一把抓：幹什麼

20小時前

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」　他當場傻眼：請問你哪位？

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」　他當場傻眼：請問你哪位？

9小時前

張凌赫本名夯到登熱搜！竟撞名「台八女神」　同名同姓網友大集合

張凌赫本名夯到登熱搜！竟撞名「台八女神」　同名同姓網友大集合

7小時前

野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿　甜美回眸照連發

野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿　甜美回眸照連發

5小時前

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

8小時前

散步到一半「腸子掉下來」！蘿莉塔往下摸：果然　忍痛自救太狂

散步到一半「腸子掉下來」！蘿莉塔往下摸：果然　忍痛自救太狂

3/28 09:49

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

1小時前

64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

19小時前

《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

19小時前

陳喬恩難得「正面解放內衣」！事業線全被拍 堅持2原則hold住螞蟻腰

陳喬恩難得「正面解放內衣」！事業線全被拍 堅持2原則hold住螞蟻腰

3/28 13:07

熱門影音

KID搶救貓頭鷹

KID搶救貓頭鷹
記者會突然暗燈...　佐久間大介超機靈！

記者會突然暗燈...　佐久間大介超機靈！
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD
林柏宏被問結婚急看手錶　看新聞才知楊銘威傳婚變

林柏宏被問結婚急看手錶　看新聞才知楊銘威傳婚變
Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　
龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

看更多

【再吃一口就後悔】女兒吃完檸檬先當機　第二口直接酸到變臉XD

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前0

李遐怡是他手機封面！Dok2認愛再放閃光彈「撒嬌緊擁女友」畫面曝

57分鐘前10

李竺芯開唱「台下一片大咖」！　驚喜揪粉絲：小巨蛋相見

57分鐘前40

51歲王耀慶久違返台！素顏露面拍片「自砍酬勞」發聲：便宜又好用

1小時前0

這群人停更2年「經典再掀討論」！展榮鬆口回歸可能性　真實現況曝光

1小時前30

焦凡凡產後8天「生出來沒停過」　親揭月中生活：辛苦自己了

1小時前0

張信哲突放閃「最愛的女人」！　超甜合體比愛心全場炸了

1小時前0

《全明星》女星認了以前超愛比較！罕見吐心聲：結果弄得一身傷

1小時前20

女偶像公開徵男友！　稚嫩童顏外型驚呆網：騙人的吧

1小時前59

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

2小時前31

楊晨熙產後2年「正面挖空」解放超辣比基尼！外露深溝…鉛筆腿被看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」
    4小時前63
  2. 直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽
    19小時前3430
  3. 吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭
    20小時前3811
  4. 吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼
    9小時前1621
  5. 張凌赫本名竟撞名「台八女神」
    7小時前128
  6. 野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿
    5小時前3217
  7. 陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司
    8小時前46
  8. 蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」
    3/28 09:493810
  9. 李榮浩開槓24歲女歌手！怒批強行侵權
    1小時前109
  10. 64歲情歌玉女凍齡美成這樣！　李宗盛也被震撼
    19小時前165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合