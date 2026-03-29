ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「野生三上悠亞」街頭吃冰秀美腿
要變天了！「全台有雨」時間曝
許瑋甯穿超貼「產後7月身材太狂」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 周杰倫 辛曉琪 蘿莉塔 陳牧馳 陳冰 陳喬恩 李尚寶

張信哲突放閃「最愛的女人」！　超甜合體比愛心全場炸了

▲▼ 張信哲在澳洲收官演出。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲在澳洲收官演出。（圖／潮水音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張信哲《未來式 Our Story》世界巡迴演唱會最終站，於昨（28日）在澳洲雪梨正式劃下句點，這場象徵「未來式音樂宇宙」總收官的演出，不僅是全巡第107站，更為長達八年的音樂旅程寫下最終章。演唱會一開始，張信哲站上舞台向全場說道：「歡迎大家來到《未來式》完結篇，希望大家玩得開心，留下可以長長久久的演唱會體驗！」

▲▼ 張信哲開心和媽媽隔空比愛心。（圖／潮水音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 張信哲開心和媽媽隔空比愛心。（圖／潮水音樂提供）

▲▼ 張信哲在澳洲收官演出。（圖／潮水音樂提供）

而昨晚更出現壓軸驚喜，鏡頭野生捕捉到「張媽媽」本人，張信哲當場笑說：「今晚來了一位意外的客人！」台下「張太太」們瞬間大喊「我婆婆來啦！」全場笑聲與尖叫聲齊發。據了解張媽媽有私下表明希望能在演唱會上與兒子同框比心，團隊特別在紐澳收官三站精心安排，當畫面出現在大螢幕上時，氣氛嗨到最高點，也讓張信哲又驚又喜，成為最動人的一幕。

《未來式》正式落幕，他也感性表示：「其實我要說的是，這個演唱會走了八年，我一開始的時候也想說我應該再唱歌兩年半就可以退休了，結果沒有想到一唱唱了八年，然後感覺還欲罷不能。」並細數這段歷程，「在這中間經歷了兩張專輯，好幾個不同的升級，也到了世界各地不同的地方，跟大半個地球的朋友見面了，對我來說，可能不到完美，但是是一個超乎想像的狀態。」

而在安可曲〈愛如潮水〉前，他也笑說「今天是我最多嘴的一天」，並再次感性表示，對他來說休息並非停滯，而是思考如何帶來新的作品，「音樂永遠不會停」，並以〈愛如潮水〉作為與歌迷之間的約定。歌曲結束後，張信哲並未如往常離場，反而罕見地留在舞台上，與全體樂手、舞者一字排開，向全場觀眾深深鞠躬謝幕，張信哲也透露，自己已經開始著手準備全新的音樂作品與下一輪巡演，希望能盡快帶著嶄新內容再度回到各地與大家見面。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張信哲

推薦閱讀

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」！0偽裝喝喜酒…S曲線全被拍

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」！0偽裝喝喜酒…S曲線全被拍

4小時前

直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

19小時前

直擊／吳宗憲才唱2首「2男突衝上台狂甩鳥頭」　他一把抓：幹什麼

直擊／吳宗憲才唱2首「2男突衝上台狂甩鳥頭」　他一把抓：幹什麼

20小時前

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」　他當場傻眼：請問你哪位？

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」　他當場傻眼：請問你哪位？

9小時前

張凌赫本名夯到登熱搜！竟撞名「台八女神」　同名同姓網友大集合

張凌赫本名夯到登熱搜！竟撞名「台八女神」　同名同姓網友大集合

7小時前

野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿　甜美回眸照連發

野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿　甜美回眸照連發

5小時前

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

8小時前

散步到一半「腸子掉下來」！蘿莉塔往下摸：果然　忍痛自救太狂

散步到一半「腸子掉下來」！蘿莉塔往下摸：果然　忍痛自救太狂

3/28 09:49

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

1小時前

64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

19小時前

《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

19小時前

陳喬恩難得「正面解放內衣」！事業線全被拍 堅持2原則hold住螞蟻腰

陳喬恩難得「正面解放內衣」！事業線全被拍 堅持2原則hold住螞蟻腰

3/28 13:07

熱門影音

KID搶救貓頭鷹

KID搶救貓頭鷹
記者會突然暗燈...　佐久間大介超機靈！

記者會突然暗燈...　佐久間大介超機靈！
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD
林柏宏被問結婚急看手錶　看新聞才知楊銘威傳婚變

林柏宏被問結婚急看手錶　看新聞才知楊銘威傳婚變
Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　
龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

看更多

福士蒼汰衝去抱粉絲　努力講中文：學一點點

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前0

李遐怡是他手機封面！Dok2認愛再放閃光彈「撒嬌緊擁女友」畫面曝

57分鐘前10

李竺芯開唱「台下一片大咖」！　驚喜揪粉絲：小巨蛋相見

57分鐘前40

51歲王耀慶久違返台！素顏露面拍片「自砍酬勞」發聲：便宜又好用

1小時前0

這群人停更2年「經典再掀討論」！展榮鬆口回歸可能性　真實現況曝光

1小時前30

焦凡凡產後8天「生出來沒停過」　親揭月中生活：辛苦自己了

1小時前0

張信哲突放閃「最愛的女人」！　超甜合體比愛心全場炸了

1小時前0

《全明星》女星認了以前超愛比較！罕見吐心聲：結果弄得一身傷

1小時前20

女偶像公開徵男友！　稚嫩童顏外型驚呆網：騙人的吧

1小時前59

李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

2小時前31

楊晨熙產後2年「正面挖空」解放超辣比基尼！外露深溝…鉛筆腿被看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」
    4小時前63
  2. 直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽
    19小時前3430
  3. 吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭
    20小時前3811
  4. 吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼
    9小時前1621
  5. 張凌赫本名竟撞名「台八女神」
    7小時前128
  6. 野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿
    5小時前3217
  7. 陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司
    8小時前46
  8. 蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」
    3/28 09:493810
  9. 李榮浩開槓24歲女歌手！怒批強行侵權
    1小時前109
  10. 64歲情歌玉女凍齡美成這樣！　李宗盛也被震撼
    19小時前165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合