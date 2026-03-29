張信哲突放閃「最愛的女人」！　超甜合體比愛心全場炸了

▲張信哲在澳洲收官演出。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲《未來式 Our Story》世界巡迴演唱會最終站，於昨（28日）在澳洲雪梨正式劃下句點，這場象徵「未來式音樂宇宙」總收官的演出，不僅是全巡第107站，更為長達八年的音樂旅程寫下最終章。演唱會一開始，張信哲站上舞台向全場說道：「歡迎大家來到《未來式》完結篇，希望大家玩得開心，留下可以長長久久的演唱會體驗！」

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▲▼ 張信哲開心和媽媽隔空比愛心。（圖／潮水音樂提供）



而昨晚更出現壓軸驚喜，鏡頭野生捕捉到「張媽媽」本人，張信哲當場笑說：「今晚來了一位意外的客人！」台下「張太太」們瞬間大喊「我婆婆來啦！」全場笑聲與尖叫聲齊發。據了解張媽媽有私下表明希望能在演唱會上與兒子同框比心，團隊特別在紐澳收官三站精心安排，當畫面出現在大螢幕上時，氣氛嗨到最高點，也讓張信哲又驚又喜，成為最動人的一幕。

《未來式》正式落幕，他也感性表示：「其實我要說的是，這個演唱會走了八年，我一開始的時候也想說我應該再唱歌兩年半就可以退休了，結果沒有想到一唱唱了八年，然後感覺還欲罷不能。」並細數這段歷程，「在這中間經歷了兩張專輯，好幾個不同的升級，也到了世界各地不同的地方，跟大半個地球的朋友見面了，對我來說，可能不到完美，但是是一個超乎想像的狀態。」

而在安可曲〈愛如潮水〉前，他也笑說「今天是我最多嘴的一天」，並再次感性表示，對他來說休息並非停滯，而是思考如何帶來新的作品，「音樂永遠不會停」，並以〈愛如潮水〉作為與歌迷之間的約定。歌曲結束後，張信哲並未如往常離場，反而罕見地留在舞台上，與全體樂手、舞者一字排開，向全場觀眾深深鞠躬謝幕，張信哲也透露，自己已經開始著手準備全新的音樂作品與下一輪巡演，希望能盡快帶著嶄新內容再度回到各地與大家見面。

