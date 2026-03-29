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這群人停更2年「經典再掀討論」！展榮鬆口回歸可能性　真實現況曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber團體「這群人TGOP」於2023年宣布停更，並在2024年1月底播出最後一支企劃，至今已超過2年。不過即便停止更新，「經典語錄系列」與「超瞎翻唱」等代表作，仍不時被網友翻出來重溫，在社群平台持續引發討論。面對網友頻頻敲碗團體合體，展榮、展瑞向《ETtoday星光雲》透露目前規劃與心境。

▲展榮、展瑞接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲展榮、展瑞分享近況。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

對於外界關心是否有機會再合體拍片，創團者展榮坦言，目前沒有規劃再合體拍攝，但也沒有把話說死，「生命是圓形，不確定會連到哪。」他表示，當初創立「這群人」時，本就希望團員有一天能各自成長，走向不同的人生階段，如今大家各自發展、各自追尋人生目標，讓他心滿意足說：「其實是很好的狀態，對我來說，夢想成真已經是很棒的事情，現在看到大家都好好的、身體健康，其實就很開心。」

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▲▼「這群人」停更成員董仔寫下心情。（圖／翻攝自Facebook／這群人　董仔）

▲「這群人」影片近幾年仍被網友翻出討論，內容經典不敗。（圖／翻攝自Facebook／這群人　董仔）

近年展榮、展瑞持續經營個人平台，其中過年推出的歌仔戲系列影片也掀起討論。展榮透露，這系列創作其實延續過去「職業大暴走」、「超瞎翻唱」等作品模式，依舊是自己一個人熬夜寫腳本，再找專業團隊一步步完成。但與過去不同的是，少了團員陪伴後，更考驗他對創作的信心與獨立完成的勇氣。他也坦言，現在已經不是剛畢業的年紀，「花錢做作品，有時候也需要勇氣。」

他進一步分享，創作靈感多來自自身成長經歷，包括過去在電影院工作的經驗、熱愛西洋音樂，以及大學就讀戲曲學院歌仔戲科的背景，都成為創作養分。這次歌仔戲系列的起點，則來自與昔日同學通話的契機，讓他萌生「把廣播歌仔戲變成短影音」的想法，希望用自己的方式推廣台灣戲曲文化。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／krbros_official）

▲歌仔戲系列影片深受網友喜愛 。（圖／翻攝自IG／krbros_official）

談到近期生活，展榮表示，現在擁有更多私人時間，可以自由創作、旅行，也持續與展瑞在IG、臉書分享生活與作品。他笑說，現在不再需要追著數據或公司壓力跑，「是一個很舒服、很自在的階段。」

展瑞則透露，這段時間除了持續創作短影音，也把重心放在陪伴家人、累積生活經驗。他表示，創作需要養分，因此也不斷嘗試學習不同事物。今年仍會持續推出新作品，歌仔戲系列也是其中一個方向，「會帶著對表演與創作的熱愛，繼續發展不同形式的內容。」

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這群人展榮展瑞超瞎翻唱

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