李榮浩開槓24歲女歌手！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

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李榮浩開槓單依純！　怒批強行侵權演唱〈李白〉：你是來報仇的？

記者張筱涵／綜合報導

歌手李榮浩今（29日）下午發表長文，公開指控單依純在未取得授權的情況下，於深圳演唱會翻唱其作品〈李白〉，直指對方「強行侵權」，相關話題「李榮浩 單依純強行侵權」迅速登上微博熱搜第一名，引發外界高度關注。

外送稿用　▲▼李榮浩,單依純。（圖／翻攝自微博／李榮浩、單依純）

▲李榮浩發文開嗆單依純。（圖／翻攝自微博／李榮浩、單依純）

指未獲授權仍演唱　協會將補發蓋章聲明

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李榮浩表示，近日單依純方面曾就3月28日、29日深圳演唱會，致電中國著作權協會與其版權公司，徵求在演唱會中翻唱〈李白〉的授權。不過，他方已透過電子郵件形式「明確且客氣地婉拒」該項版權邀約。

然而，李榮浩指出，3月28日單依純仍在未取得授權的情況下演唱該曲。他隨即致電協會確認，協會明確說明並未授權，對方行為屬於強行侵權。由於當日為假日，協會預計於週一以電子郵件形式補發蓋章聲明。

直言失望　質疑態度與動機

長文中，李榮浩也回顧過去曾在節目中以導師身分對單依純多加鼓勵與肯定，並提到對方在節目中翻唱其作品時，網路上對自己出現大量調侃與熱搜，但他選擇未回應，「保你萬全，順利登上神台」。

他更質疑對方此次行為動機，並表示不希望以「公司所為、不知情」作為說法，也不希望在演出中以落淚博取同情，認為既然當初決定侵權時是自信的，就應拿出同樣的態度面對。

評價改編版本：未構成實質改編

針對外界期待他評價〈李白〉改編版本，李榮浩直言，從和弦到律動並無太大變化，僅將真鼓改為電鼓，並不足以構成所謂改編；前後新增段落則形容為「一本書換了個書皮，本質內容沒變」，因此「不知道要評價什麼」。

最後，他感嘆：「短短幾年時間，從一個站在舞台上被嚇得流眼淚的小女孩，到昨天的強行侵權，真的讓人唏噓。」

截至目前，單依純方面尚未對此事公開回應。

▲▼李榮浩登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「李榮浩　單依純強行侵權」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

【李榮浩微博全文】

近日單依純方針對3/28、3/29深圳演唱會致電中國著作權協會與我方版權公司，徵求授權在演唱會中翻唱〈李白〉。我方已以電子郵件形式，明確且客氣地婉拒了這個版權邀約案件。

3/28日，單依純方在沒有拿到授權的情形下，強行侵權演唱。我方先致電協會，協會明確說明並未授權，對方行為屬於強行侵權。今日是假日，週一中國著作權協會將以電子郵件形式補發蓋章聲明。

單依純，從你站上舞台那一刻，你作為其他導師的學員，我是否一直用最最積極正面的誇獎態度介紹你給全國觀眾？起碼一直到昨天，我的態度是一樣的。所以我釋出的善意，對你來說是如何呢？又能怎是嗎？

你在《歌手》節目中的翻唱，網上對於我本人調侃熱搜滿天飛，我保你萬全，順利登上神台，沒有回覆任何一字一句。你是來報仇的？仇恨是什麼呢？要我說說嗎？你承受得住嗎？你確定你承受得住？告訴我。

希望你不要說你不知道，都是公司幹的。這不符合你「如何呢？又能怎的」的態度。也不要在今晚的演出中黯然落淚博取同情。畢竟你想清楚自己可以侵權的那一刻的你是自信的，把你的自信拿出來。當然你要這麼說也可以，這是你的權利，這一切也只是我的建議。

全網都在等我評價〈李白〉，我今天給一個評價。

我認為並沒有改變，包含〈李白〉的部分，從和弦到律動並無太大變化。把真鼓改成電鼓，我認為這不構成所謂的改編。如果說前後加的幾段，我理解比喻成一本書換了個書皮，本質內容沒變。所以我不知道要評價什麼。

至於那些態度，舞台上表達的無所謂，只是用無所謂的態度作為武器來贏得比賽，而不是真正的無所謂。因為真正的無所謂，根本不會讓你知道。這就是我看到的東西和評價。

短短幾年時間，從一個站在舞台上被嚇得流眼淚的小女孩，到昨天的強行侵權，這些真的讓人唏噓。

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李榮浩單依純

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