「183cm帥警站路邊」被肉搜！　真實身份是30歲男星…大談男男戀

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記者黃庠棻／台北報導

改編超高人氣BL小說的影集《整個世界，只有你連上了我》，自開拍以來便以獨特的「超現實偵查」風格引發矚目，作為首部榮獲金馬創投肯定的BL劇，由最受觀眾期待演出BL劇的邱以太、新生代男神劉育仁共同主演，兩人從冤家路窄到撞出命運交織，攜手辦案帶領觀眾進入一場充滿青春浪漫的奇幻戀曲。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

該劇將於4月11日金馬奇幻影展舉行世界首映，在今（29）日金馬奇幻影展門票正式開賣，啟售後便瞬間宣告秒殺，「通靈CP」魅力無敵，展現驚人的號召力。面對一票難求的狀況，大批沒搶到票的網友紛紛在社群哀號「跪求加場！」

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金馬影展執行長聞天祥在選片指南提及此劇時，笑言「最近看邱以太衣服都沒有穿好！」並提到除了兩位男主角是顏值擔當之外，更盛讚大鶴在片中更是非常完美的綠葉。世界首映當日主創團隊與主演邱以太、劉育仁、大鶴（林鶴軒）、杜苡妮也將出席映後QA。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

《整個世界，只有你連上了我》邀集《監所男子囚生記》邱以太與《進行曲》劉育仁領銜主演。故事圍繞著學校通靈社台柱佳凱（邱以太飾）展開，天生能看見人與人之間「連線」的他，能一眼辨識代表愛情的紅線、親情的綠線，甚至是充滿敵意的藍線。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

然而，佳凱自己卻是個身上找不到任何線條的「無線店」和「絕緣體」。直到某天，撲克臉員警大緯（劉育仁飾）闖入他的世界，兩人一次意外的碰撞，竟牽起了前所未見、閃爍發光的「銀線」。儘管只要碰到大緯就沒好事，佳凱仍決定要搞清楚這條神祕銀線的意義，原本不對盤的兩人，命運就此「纏」在一起。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

「通靈少年」邱以太在劇中以陽光可愛、憨厚帶點笨拙的呆頭鵝個性讓人融化；而身為帥氣擔當的正義警察劉育仁，在劇中個性直率不饒人，其實有著一顆溫暖的心。

本劇以警察職場為背景，結合熱血辦案與奇幻元素，在職人劇框架下放大角色關係的細膩變化，兩人一冷一熱的反差設定，從初識的針鋒相對，到逐漸產生默契與依賴，曖昧情愫在辦案過程中悄然升溫。劉育仁身穿警察制服的造型，在街頭拍攝時便已意外曝光，掀起網友瘋傳肉搜，更有網友熱情發文「這位警察意圖使人犯罪，快來抓我！」

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／瀚草文創提供）

《整個世界，只有你連上了我》由新銳導演游智涵執導，不僅是首部獲選金馬創投的BL劇，亦為文化內容策進院與釜山亞洲內容暨電影市場展（ACFM）IP轉譯單元中唯一入選的BL作品。該劇由好勁影業製作，合影視、瀚草文創、高雄人、文策院、好靚仔娛樂等多方聯合出品，成功結合校園輕喜劇與偵辦元素，為台灣BL影集撞出全新滋味。

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整個世界，只有你連上了我劉育仁邱以太

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