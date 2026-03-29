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客語音樂遇瓶頸？　大咖音樂人親揭「殘酷內幕」

▲▼ 彭柏邑（左起）、柯智豪、丁曉雯、袁永興出席客家流行音樂座談交流會。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲ 彭柏邑（左起）、柯智豪、丁曉雯、袁永興出席客家流行音樂座談交流會。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

為推動客家流行音樂產業發展，客家委員會近年起開始進行為期2年的客家流行音樂產業調查，本次調查由「吉力文化」袁永興擔任計畫主持人、李鑫擔任調查者，為探討產業多元面向的趨勢，28日周六於北流卡夫卡舉辦「客家流行音樂座談交流會」，袁永興主講，丁曉雯、柯智豪、彭柏邑等知名音樂人擔任引言並參與對談，現場匯聚了超過50位客家音樂工作者、流行音樂產業人士及各大音樂節目策展人共襄盛舉。

▲▼ 彭柏邑（左起）、柯智豪、丁曉雯、袁永興出席客家流行音樂座談交流會。（圖／新視紀整合行銷提供）

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▲ 彭柏邑（左起）、柯智豪、丁曉雯、袁永興，帶領大家探討客語歌手該如何與流行市場接軌。（圖／新視紀整合行銷提供）

丁曉雯結合自身豐富的製作經驗與金曲獎評審主席視角，帶領大家探討客語歌手該如何與流行市場接軌、玩出新風格；金曲製作人柯智豪分享了他在客語音樂製作上，觀察到語言交融的最新趨勢；原子少年音樂製作人彭柏邑則直接切入現實面，分享新人歌手怎麼把預算運用在最實際的地方，靈活規劃預算並爭取外部資源。

丁曉雯指出客語音樂曾迎來大爆發，但現正隨大環境進入轉型瓶頸期，包括流行音樂其實也是。由於串流平台消弭門檻導致資源分散，她強調創作者在堅持風格、大膽做自己的同時，必須想清楚每一步路該怎麼走，並精確評估自身的資源與能力。

柯智豪回顧客語音樂從早期與土地連結強烈、具社會性的創作環境，演化至近年百家爭鳴的多元現狀。他主張音樂應透過與不同場景連結，例如戲劇原聲帶等，來翻轉形象，鼓勵創作者從語言本位往外連結多樣性，增加曝光。

彭柏邑也分享從華語轉向客語創作並獲得成就感的過程，認為金曲獎與主流節目是極佳的推廣平台。他建議新人應把握短影音與偶像化經營，投入巨大製作成本不是唯一路徑，認為要觀察現今的網路流行趨勢，不用刻意強化自己是客語創作人、歌手，讓音樂回歸主體，在不經意間置入客語元素反而更具魅力。
 

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丁曉雯柯智豪彭柏邑

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