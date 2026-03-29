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瑀熙挺巨肚準備生產！　進醫院待產自曝「生二胎更緊張」

記者張筱涵／綜合報導

網紅瑀熙近日在社群平台分享臨盆近況，透露自己已前往醫院報到準備生產，挺著渾圓孕肚的照片曝光後，引發粉絲熱烈關注與祝福。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙快生了。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙發文寫下：「來醫院報到了，怎麼會生到第二胎還更緊張了….」一句話道出臨盆前的複雜心情。儘管已經是第二胎，依然難掩忐忑與緊張，也讓不少網友直呼「真的每一胎都一樣緊張」。

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挺巨肚自拍留念　狀態依舊亮眼

從照片可見，瑀熙在醫院洗手間對鏡自拍，身穿灰色內衣褲入鏡，長髮披肩、氣色紅潤，整體狀態相當不錯。圓潤高挺的孕肚成為畫面焦點，不少粉絲看到後驚呼「好大顆氣球啊！」也紛紛稱讚她是「漂亮媽咪」。即將迎接新生命誕生的她，在生產前夕以自然真實的模樣記錄這一刻，也讓許多媽媽粉絲產生共鳴。

郭鬼鬼現身打氣　粉絲留言刷滿祝福

貼文曝光後，留言區湧入大批祝福聲浪，「祝順產美女媽咪」、「加油！祝平安順產」、「一切順利」、「祝福妳順產」等字句不斷洗版。好友郭鬼鬼也現身留言「加油」，為她送上溫暖鼓勵。還有粉絲幽默表示：「是期待加可以卸貨的緊張吧」，以輕鬆語氣替瑀熙緩解壓力。

隨著瑀熙正式住院待產，粉絲也紛紛集氣，希望她順利生產、母子（女）平安，迎來一家人的幸福時刻。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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瑀熙

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