納豆辣妻「挺8月巨肚飛日本」！短裙現形超細四肢 真實身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

依依（陳依依）與納豆（林郁智）交往8年後，2024年底登記結婚，事隔1年，她日前開心證實懷孕，吸引大批粉絲送上祝福。最近格外引起討論的是，挺著8個月大肚子的她，和老公把握兩人世界飛去日本旅遊，身材同樣纖細。

▲依依分享近況照。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



從Instagram限時動態中，可以看到依依身穿一件米白色長版坑條毛衣，內搭白色蕾絲滾邊短裙，展現清純氣息。頭上則戴著毛絨髮帶耳罩，腳上踩著焦糖色厚底毛絨短靴，不僅保暖效果十足，更為整體造型增添可愛亮點。

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▲依依挺著8個月巨肚飛日本。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



在依依分享的側身特寫照中，可以明顯看到她挺著隆起的巨大孕肚，雙手溫柔撫摸腹部的模樣母愛滿溢。令人驚訝的是，即便孕肚相當明顯，依依的四肢依然維持得十分纖細，臉部輪廓在鏡頭下也毫無水腫跡象。

▲納豆和依依把握最後的兩人世界。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



這趟日本之旅對納豆與依依而言意義非凡，「把握我們的小檸檬出來前的兩人世界」，夫妻倆在手扶梯上的互動放鬆自在，即便只是日常的散步行程，也能感受到兩人之間深厚感情。