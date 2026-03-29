南韓「最頂人妻」金海莉宣布新身份！　私下超暖舉曝光

▲金海莉將送出限量親簽海報。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

由「財團法人流浪動物之家基金會」攜手「寵之寶動物醫院」共同策劃，於2026南港寵物展期間打造攤位Q201系列展攤活動，將於4月3日至4月6日於南港展覽館二館登場，此次更邀請寵浪大使TORO郭葦昀於4月4日現身，將攜「兒子」YTO一同投入公益，浪浪守護官金海莉則於4月5日接力登場，現場舉辦簽名互動並送出限量親簽海報，除了做愛心，當場也將帶來神秘驚喜給大家，透過近距離互動與公益行動，號召大眾一同關注流浪動物議題。

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金海莉這次化身浪浪守護官，她坦言心情既開心又榮幸，「這不只是合作，更是一個把關心轉化為行動的機會。」她也希望透過自身影響力，讓更多人看見流浪動物的處境，進一步加入支持行列，雖然目前在台灣沒有飼養寵物，但她坦言自己非常喜歡動物，「看到貓貓狗狗就會覺得很療癒。」無論貓派或狗派都一樣喜歡，也期待未來有更多人一起加入，為毛孩打造更友善的生活環境。

TORO分享過去對流浪動物議題多停留在「知道」，直到真正投入後才發現需要幫助的層面遠超想像，「需要的是關心，而這份關心應該被實際行動支持。」他也表示未來將持續投入公益，讓更多資源進入第一線，同時，由TORO（郭葦昀）於2003年親手繪製的藍色鮪魚YTO，長年被粉絲視為「兒子」與應援象徵，他也透露未來規劃將更加多元，不僅延伸展覽與周邊公益合作，更不排除推出專屬歌曲，甚至跨界音樂創作。