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Snow Man佐久間大介有求必應寵台粉！霸氣：叫老公　土味情話開撩

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣偶像Snow Man成員佐久間大介日前為了主演電影《舞林殺手》來台，他26日中午旋風訪台，一天內連續舉辦4場電影見面會，與1200名粉絲同歡。電影見面會上，他用心地用中文和粉絲們打招呼、細心回答粉絲的提問，甚至還主動向片商提議，事先募集粉絲希望從他口中聽到的「土味情話」，每一句話都逗得歌迷心花怒放。

▲▼ Snow Man佐久間大介有求必應寵台粉！霸氣：叫老公　土味情話開撩。（圖／天馬行空提供）

▲▼ Snow Man佐久間大介對粉絲很用心，事前還募集許多「土味情話」。（圖／天馬行空提供）

▲▼ Snow Man佐久間大介有求必應寵台粉！霸氣：叫老公　土味情話開撩。（圖／天馬行空提供）

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佐久間大介在電影見面會上親自將這些「土味情話」一句句唸出，從「你是我的珍珠奶茶」、「請以結婚為前提跟我交往」、「不要看別人，只看我」到台灣偶像劇經典台詞「不要再打了！要打去練舞室打」，每一句都讓粉絲笑開懷，不斷對佐久間大介大喊「卡哇伊」。最後，佐久間大介甚至對全場唸出「叫老公！」觀眾齊聲對著傾慕已久的偶像勇敢大叫「老公！」，佐久間則甜膩寵粉神回「我回來了」，讓全場粉絲幸福到最高點。

▲▼ Snow Man佐久間大介有求必應寵台粉！霸氣：叫老公　土味情話開撩。（圖／天馬行空提供）

▲▼Snow Man佐久間大介與粉絲互動滿滿。（圖／天馬行空提供）

▲▼ Snow Man佐久間大介有求必應寵台粉！霸氣：叫老公　土味情話開撩。（圖／天馬行空提供）

見面會上，佐久間大介有問必答，不藏私地跟粉絲分享了最近的興趣是烹飪，他笑稱自己近期迷上了用蒸籠做料理，此外也熱情地應粉絲要求，帶來帥氣殺手三連拍。

有粉絲提出「請當場跳一段電影主題曲的舞蹈」，佐久間也即興提出，表明要以全場粉絲為背景，一起錄短影音，粉絲們一起成為佐久間舞蹈的MV背景，讓全場嗨到最高點。超級寵粉的佐久間大介甚至接連4場都和全場觀眾空中打勾勾，相約之後一定要再次相見，同時也希望到時可以帶著Snow Man的所有成員一同來到台灣開演唱會。《舞林殺手》將於4月2日正式在台上映。

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Snow Man成員佐久間大介Snow Man佐久間大介

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