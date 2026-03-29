國民童星長大變學霸！蘆田愛菜、鈴木福讀名校…同校生揭私下一面

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星鈴木福與蘆田愛菜都是童星出身，兩人2011年演出日劇《寶貝的生活守則》（マルモのおきて）雙雙爆紅，2023年先後錄取慶應大學就讀，從國民童星變成學霸。兩人在學校的狀態如何也被同校學生曝光。

▲蘆田愛菜、鈴木福從國民童星爆紅，雙雙錄取慶應大學成學霸明星。（圖／翻攝自X）

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據日媒《東京體育報》報導，鈴木福1歲就出道當童星，2023年錄取慶應大學環境情報學部，同年為日本電視台晨間節目《ZIP!》擔任週四主播，至今3年來同時兼顧學業與演藝工作，而3月26日正式從節目畢業，當時更忍不住在節目中落淚。

▲鈴木福兼顧學業以及晨間新聞的主持工作將近3年，近日從節目中卸下主持工作。（圖／翻攝自X）

報導指出，鈴木福與蘆田愛菜就讀於慶應大學，兩人的校園生活卻完全不同。在校生透露，蘆田愛菜在校內被視為「高嶺之花」，從中學就一直就讀該校，因此有很多親近的朋友，眾人見到她並不會驚訝，而是靜靜守護。另一方面，鈴木福相當親切，與其他同學互動自然，「只要跟他揮手、握手他都會回應」，因此被形容「沒有距離感的明星」。

蘆田愛菜現年21歲，憑藉精湛演技活躍於戲劇、電影、舞台劇及綜藝節目，且逐漸朝著實力派女演員邁進。而鈴木福以自然親切的形象，活躍於綜藝與資訊節目領域，兩人在娛樂圈多年都鮮少負評，持續受到粉絲支持。