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4月1日星座運勢／處女座靠綠色植物定心　魔羯閱讀激發靈感

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：謙虛婉轉必修

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感情：學會適度妥協

財運：統籌規劃財務

幸運色：番茄色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：放手做手中事

感情：儘量避免爭吵

財運：合理管理負債

幸運色：亮橘色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：扮演調解角色

感情：創造愉快氛圍

財運：建立儲蓄習慣

幸運色：靛紫色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：閱讀激發靈感

感情：維持良好情感

財運：適應經濟變化

幸運色：金黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：人際圈得擴展

感情：學會處理意見

財運：熟悉金融市場

幸運色：莓紅色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：綠色植物定心

感情：相互了解信任

財運：低風險的投資

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：易有創作出爐

感情：調整相處方式

財運：積極追求財務

幸運色：淺棕色

貴人：金牛

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：善於化解糾紛

感情：建立和諧生活

財運：保持理性不貪

幸運色：藏青色

貴人：獅子

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：工作有好成績

感情：尊重對方生活

財運：定期評估績效

幸運色：寶藍色

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：有效化解紛爭

感情：互相傾聽成長

財運：善用理財軟體

幸運色：抹茶色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：做好分內事情

感情：彼此依靠扶持

財運：合理運用信用

幸運色：冷紫色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：意見易得認同

感情：充分展現體貼

財運：研究投資標的

幸運色：天空藍

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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