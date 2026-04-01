4月1日星座運勢／處女座靠綠色植物定心 魔羯閱讀激發靈感
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：謙虛婉轉必修
感情：學會適度妥協
財運：統籌規劃財務
幸運色：番茄色
貴人：射手
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：放手做手中事
感情：儘量避免爭吵
財運：合理管理負債
幸運色：亮橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：扮演調解角色
感情：創造愉快氛圍
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：靛紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：閱讀激發靈感
感情：維持良好情感
財運：適應經濟變化
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：人際圈得擴展
感情：學會處理意見
財運：熟悉金融市場
幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座 ♍
工作：綠色植物定心
感情：相互了解信任
財運：低風險的投資
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：易有創作出爐
感情：調整相處方式
財運：積極追求財務
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：善於化解糾紛
感情：建立和諧生活
財運：保持理性不貪
幸運色：藏青色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：工作有好成績
感情：尊重對方生活
財運：定期評估績效
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：有效化解紛爭
感情：互相傾聽成長
財運：善用理財軟體
幸運色：抹茶色
貴人：天蠍
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：做好分內事情
感情：彼此依靠扶持
財運：合理運用信用
幸運色：冷紫色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：意見易得認同
感情：充分展現體貼
財運：研究投資標的
幸運色：天空藍
貴人：處女
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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