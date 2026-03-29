八點檔男星婚禮修羅場！新娘「一轉身竟是前妻」　震撼心情全說了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情高潮一波接一波，收視穩坐全國冠軍，近期更迎來話題爆棚的「婚禮翻轉」大戲。由李沛綾、吳皓昇、潘奕如三人組成的情感糾葛全面引爆，上演「相愛相殺」極致修羅場，讓觀眾直呼太過癮。

▲李沛綾（右起）、吳皓昇、潘奕如在《豆腐媽媽》上演婚禮反轉戲碼。（圖／民視提供）

劇情即將播出最關鍵橋段，吳皓昇飾演的王正豪原本決定迎娶許淑芳（潘奕如飾），沒想到在新娘休息室裡，當新娘轉身的瞬間，竟赫然發現眼前的人不是淑芳，而是前妻莉君（李沛綾飾）。

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▲潘奕如。（圖／民視提供）

李沛綾笑說「我們看到劇本的時候真的傻眼，完全沒想到會這樣發展，編劇太厲害了！」她也開心分享，劇中角色雖然已是媽媽，卻能「二度披上美美婚紗」，讓她直呼既感動又感恩，更笑稱這段根本是「新娘不是我」的翻版。

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》上演婚禮反轉戲碼。（圖／民視提供）

談到與吳皓昇的對手戲，李沛綾直言兩人幾乎場場對嗆，不是吵架就是情緒爆發，反而很過癮，而且大多一次到位，很少NG，跟專業演員對戲真的很爽快。

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》上演婚禮反轉戲碼。（圖／民視提供）

而潘奕如則為即將到來的「新娘二選一」橋段賣關子，她笑說「婚禮大戲真的很精彩，到底新娘會不會換人做做看？我會好好守住淑芳這一刻，希望大家一起看下去！」語氣中藏不住緊張與期待。

▲潘奕如在《豆腐媽媽》上演婚禮反轉戲碼。（圖／民視提供）

身為風暴核心的吳皓昇也透露，每次拿到劇本都被劇情震撼「這次真的完全猜不到，連我自己都嚇一跳！」他更笑說拍攝當天情緒張力超大，現場氣氛一度緊繃到不行，但也因此激發出更真實的演出火花。他表示「能參與這樣節奏緊湊、情感濃烈的作品很幸福，後面還有更多精彩反轉，絕對會讓觀眾看到停不下來！」

▲李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》上演婚禮反轉戲碼。（圖／民視提供）