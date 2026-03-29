驚見5歲兒「出腳絆倒弟」！彥婷當場開罰…堅守1原則：不教就可怕了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber陳彥婷婚後育有兩個兒子，她28日在社群網站上傳了5歲大兒子坐在公園長椅的照片，並且有感而發地吐露背後原因，「理智線差點斷掉的今天，看似唯美的照片，其實是被禁止玩樂（罰坐）。」

▲彥婷吐露育兒心聲。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）



陳彥婷表示，她向來堅持不對孩子大聲責罵或動手，但28日看到大兒子為了拿到弟弟手上的球，竟選擇了最危險的方式，「出腳絆倒弟弟，然後搶球」，她仍決定在極力克制怒火的情況下，讓大兒子意識到這種行為的嚴重性。

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陳彥婷當場要求大兒子在現場罰坐，「看著大家玩，一直到我們回家」，並在罰坐的過程中，耐心地向孩子解釋原因、分析後果，並引導小朋友思考其他正確的選擇方式。

▲彥婷當場要求大兒子在現場罰坐。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

儘管堅守教育原則，陳彥婷心中卻充滿了身為母親的恐懼，「那個害怕是他會不會覺得我不愛他，會不會這樣的教法讓他跟我遠離，會不會太嚴格導致他心理受傷。」

陳彥婷自嘲自己或許「想太多」，但這種糾結卻是所有父母最真實的寫照，「不教、原則沒踩住，那他就會覺得無所謂，未來就可怕了。」

▲彥婷育有兩個兒子。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）



對此，陳彥婷也教導大兒子，做任何事情之前，「要先動過腦」，並且對自己的行為負責。經過此事，她也再度體會到「教育，真的是漫長又艱難的人生課題」，晚上看著入睡的孩子，她牽著小朋友手的同時，不禁「又陷入自省模式」。

彥婷IG全文：

理智線差點斷掉的今天

看似唯美的照片

其實是被禁止玩樂（罰坐）

一直以來我堅持不大聲罵也不動手

因為對孩子來說只是怕

必須說5歲又是另一個境界

今天的我非常非常努力掐自己大腿

因為想拿到弟弟手上的球

所以選了最危險的解決方式

出腳絆倒弟弟，然後搶球

於是黃金被我罰坐看著大家玩

一直到我們回家。

在罰坐的過程中

我邊跟他說原因、後果

以及問他可以選擇的方式

但同時我又感到「害怕」

那個害怕是他會不會覺得我不愛他

會不會這樣的教法讓他跟我遠離

會不會太嚴格導致他心理受傷

可是不教、原則沒踩住

那他就會覺得無所謂

未來就可怕了

恩，我是想太多

但就是會想這麼多

我：做任何事情前

黃金：要先動過腦

我：自己的行為

黃金：自己負責

教育，真的是漫長又艱難的人生課題

現在黃金睡了，我牽著他的手又陷入自省模式

#教育真的是一大課題

#理智線差點斷掉