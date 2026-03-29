神話李玟雨今結婚！小11歲愛妻閃電懷孕、產子　絕美婚紗照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖團體神話成員李玟雨2025年突然宣布妻子身份，對方是小11歲的日本人，夫妻倆先有後婚，妻子已經在12月誕下一子，經過4個月的休息，兩人在29日補辦婚禮，幸福婚紗照曝光，老婆依偎在他身邊，笑得非常幸福。

▲神話李玟雨29日將舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG）



李玟雨的妻子過去曾有過一段婚姻，他與妻子早在2013年時相識，直到後來再次相遇時，女方離婚已經且獨自扶養6歲女兒。兩人重逢後，交往不到3個月，很快就迎來寶寶，迅速登記結婚，並透過實境節目《做家務的男人們》曝光妻子的身份。

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由於李玟雨妻子是先有後婚，小孩在2025年12月出生，他開心表示「讓我們一家四口都幸福快樂吧。」直到近期，他補給妻子一個浪漫婚禮，宣布在29日舉行儀式，祝歌找來好友Zion.T與Gummy獻唱，主持人則是神話的Amdy與前進。

▲神話李玟雨交往小11歲妻子3個月，閃電生子、結婚。（圖／翻攝自IG）



李玟雨同步公開甜蜜婚紗照，妻子氣質出眾、迅速瘦回產前好身材，依偎在他身邊，笑容既甜美又幸福。喜帖上，他也寫下「長久時間下，終於遇到可以彼此互相成為對方力量的人，現在要一起扎根，更踏實地度過每一天，走向嶄新的日子」，對妻子告白。