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日本兩大爭議網紅閃婚！「多年好友變夫妻」婚紗照曬超大鑽戒閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

日本網紅界誕生超大咖夫妻檔！人稱「青汁王子」的三崎優太與童星出身的日中混血YouTuber橋本甜歌（てんちむ）於昨日（28）閃電宣布結婚，雙方已於1月30日完成結婚登記。聲明中提及兩人原本是多年好友，但是今年元旦彷彿「命運的紅色閃電」降臨，最新結婚照曝光，女方手上的鑽戒外傳價值遠超千萬日圓，掀起日網熱烈討論。

▲▼日本兩大爭議網紅閃婚！「多年好友變夫妻」大鑽戒閃瞎。（圖／翻攝自X）

▲兩大網紅閃婚！橋本甜歌宣布與三崎優太登記結婚。（圖／翻攝自X）

三崎優太與橋本甜歌發表聯合聲明，提到：「我們原本是多年的朋友，但在2026年1月1日彷彿命運的紅色閃電降臨，我向她求婚。」接著補充「雖然人生並非一路順遂，但我們決定與此生的命定之人相互扶持，展開全新人生。」同時也向粉絲與相關人士表達感謝，最後寫道：「我們兩人仍不成熟，但今後將作為一家人攜手前行，建立溫暖的家庭，也懇請大家繼續溫暖守護。」

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青汁王子：百億身家卻涉逃稅

現年37歲的三崎優太在高中畢業後18歲創業，曾創下年營收130億日圓的神話，被稱為「青汁王子」現在經營控股公司、不動產等事業。他以投資家與網紅身分活躍，2019年因涉嫌逃稅1.8億日圓被逮捕，雖堅稱清白但被判緩刑，隨後還把這段波折稱為「青汁劇場」。這次閃婚也被部分日網形容「爭議大戶」的頂級結合，笑稱兩人各方面都相當「登對」。

▲▼日本兩大爭議網紅閃婚！「多年好友變夫妻」大鑽戒閃瞎。（圖／翻攝自X）

▲三崎優太年初求婚。（圖／翻攝自X）

橋本甜歌曾爆未婚生子

現年32歲的橋本甜歌也是爭議不斷，曾標榜靠自身努力豐胸並代言內衣，後卻坦承隆乳遭廠商索賠，去年底（2025）一審判賠高達3.8億日圓，目前案件仍在二審中。此外，她在2024年4月自爆當了「未婚媽媽」震撼日網。而三崎優太曾公開批評法院判決對藝人太過分，被外界視為兩人情定的重要契機。

豪擲重金護愛　鑽戒等級網驚呆

儘管外界質疑結婚是為了炒作，但三崎優太寵妻程度又成為話題。網紅好友春木開透露，新娘的鑽石婚戒不僅克拉數驚人，網路盛傳約千萬日圓等級，但春木開直言「遠遠不只」，更指出該鑽石佔比不到0.1%的全美無瑕級（Flawless）鑽石，價值更高。

▲▼日本兩大爭議網紅閃婚！「多年好友變夫妻」大鑽戒閃瞎。（圖／翻攝自X）

▲三崎優太寵妻送上超大無暇鑽戒。（圖／翻攝自X）

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