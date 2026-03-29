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野生三上悠亞現蹤台中！紅磚街頭吃冰大秀美腿　甜美回眸照連發

記者張筱涵／綜合報導

日本藝人三上悠亞近日造訪台中，趁著工作空檔展開輕旅行，不僅在社群分享多張街拍美照，也親自介紹穿搭與旅遊心情，引發粉絲關注。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞把握空檔遊台中。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

三上悠亞在貼文中透露，行程中難得有休假時間，因此安排觀光，「可以好好逛逛真的很開心」，更直呼台灣天氣已經轉暖，整體氣候舒適宜人，讓旅途更加愜意。

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台中街頭取景　甜點與美照成亮點

從曝光的照片可見，三上悠亞現身台中知名紅磚建築街區與市區街頭，不僅在拱廊間拍攝氣質美照，也手拿冰淇淋邊走邊吃，展現輕鬆自然的一面。她時而回眸、時而對鏡頭露出甜美表情，在街景與復古建築襯托下，畫面顯得格外清新又帶點浪漫氛圍。

其中一系列照片中，她站在街口與城市景色同框，或在店門口擺拍，整體造型與場景相互呼應，展現出宛如旅遊寫真的質感。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞享用美味冰品。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

親自曝光新款洋裝　強調修身設計

除了分享旅遊日常，三上悠亞也不忘介紹身上穿搭。她表示，照片中的黑色洋裝為即將在下週推出的新款單品，特別點出「半魚尾（semi flare）設計能讓身形看起來更修長」，並大讚是自己相當喜愛的一款洋裝。

她也補充，洋裝胸前的蕾絲與蝴蝶結細節相當可愛，為整體造型增添甜美氣息，搭配簡約包款與高跟鞋，展現優雅又不失少女感的穿搭風格。

三上悠亞此次台中之旅，不僅透過照片展現城市魅力，也結合時尚分享個人風格，再度掀起粉絲討論。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞連身洋裝很美。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

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三上悠亞

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