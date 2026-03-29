快訊／篠田麻里子閃電宣布再婚！　離婚企業家老公剛滿3年

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星篠田麻里子29日閃電宣布再婚！她透過社群網站發表結婚聲明，表示已與長期交往的對象完成結婚登記，但是沒有公開另一半的身分，僅簡單寫下，「希望能夠一起平穩地走下去」，字句間流露對新生活的期待。她2023年3月宣布與企業家老公離婚，在此之前遭丈夫指控出軌，儘管否認外遇，代言與工作仍接連丟失。

▲篠田麻里子宣布再婚。（圖／翻攝自IG）

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據日媒報導，篠田麻里子2019年與企業家A先生結婚，婚後生下一女，這段婚姻維持4年告終，更一度遭《週刊文春》爆料與旅行公司社長有不倫關係，她與當時的丈夫打官司，2023年3月23日宣布已經協議離婚，夫妻間的問題已經和平解決。

隨後篠田麻里子於2024年9月公開認愛，坦言已有穩定交往對象，並形容對方是「非常珍惜我和女兒、值得尊敬的人」，但基於對方為圈外人，並未透露更多細節。

對於再婚話題，篠田麻里子態度相當謹慎，她2024年11月在與粉絲互動時曾表示，當時並未特別考慮再婚，生活重心以女兒為優先，「每天都過得很平穩、很感謝」，但也坦言，若未來有好的緣分，「或許也會是一件令人期待的事情」。如今再度選擇走入婚姻。