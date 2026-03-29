Apple台南慶生「吃完美食上吐下瀉」！尪還緊急送醫 現況超慘：要多扯

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）28日在社群網站坦言，最近原本滿心期待的台南生日之旅，最後卻演變成「上吐下瀉之旅了」。更嚴重的是，她的老公不僅整天高燒不退且持續嘔吐，還虛弱到必須入院掛點滴度夜，「到底要多扯」，讓粉絲相當擔心夫妻倆的身體狀況。

▲Apple的台南生日之旅，最後卻演變成「上吐下瀉之旅了」。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple在28日迎來42歲生日，但她在這天的「生日餐」並非奢華大餐，而是一碗白粥配魚鬆。她自嘲今年過了一個極為誇張的生日，火速和老公從台南返回台北後，「全身無力在家躺整天」，最後還得趕往醫院陪伴吊點滴的老公過夜，「榮登最難忘生日了。」她無奈地說，完全不知道吃到什麼有問題的東西，「因為台南美食都好好吃，都吃光光了。」

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▲▼Apple生日當天的實際情況，就是吃白粥、去醫院陪老公。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



雖然Apple在生日這天曬出了美麗的慶生照，但她坦言那是提前一週慶祝時拍下的。照片中的她身穿牛仔背心裙內搭白襯衫，顯得神采奕奕，與生日當天的實際慘況形成強烈對比，「好險有提前一個禮拜慶祝！才有生日大餐和美照～。」

▲Apple慶幸有提前吃生日大餐。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



儘管生日這天波折不斷，但提前慶生時的溫馨插曲仍讓Apple感到幸福。那天，看到兒子「八寶」越來越會與人互動，甚至能跟主廚們擊掌，讓她不禁感嘆孩子長得飛快，「珍惜每天和這個小傢伙在一起的時間」，也再度體會到健康的重要。