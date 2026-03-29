《親愛的X》金永大確定4月當兵！　退伍後「將以新人姿態挑戰試鏡」

記者張筱涵／綜合報導

韓星金永大確定將於4月以現役身分入伍，暫別演藝圈。經紀公司Outer Universe於25日證實消息，表示他預計4月入伍服役，至於確切的入伍日期，將在確定後另行公告。

▲金永大將於4月入伍。（圖／翻攝自Instagram／youngdae0302）



退伍後想以「新人心態」重新出發

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金永大近日才透過《親愛的X》與《訂閱男友》等作品與觀眾見面，如今傳出入伍消息，讓不少粉絲感到不捨。事實上，他在《親愛的X》終映訪問中就曾談到軍旅規劃，當時表示雖尚未收到正式兵單，但已做好入伍準備，並坦言希望退伍後能以「新人的心態」重新挑戰試鏡與演出，延續對表演的熱情。他也提到，軍隊生活或許會成為人生新的起點，為自己帶來不同的成長與轉變。

多部代表作累積實力 暫停活動約1年半

金永大自出道以來，憑藉《偶然發現的一天》、《Penthouse上流戰爭》、《白晝之月》等作品逐步累積實績與知名度。近年更與多位人氣演員合作，在《親愛的X》中與金裕貞搭檔演出，也在《訂閱男友》中與BLACKPINK成員Jisoo同台，展現穩定演技與存在感。

隨著入伍在即，金永大將暫停活動約1年6個月。若依既定時程完成兵役，預計明年秋季左右退伍。