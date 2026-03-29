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張凌赫本名夯到登熱搜！竟撞名「台八女神」　同名同姓網友大集合

記者陳芊秀／綜合報導

大陸古裝偶像劇《逐玉》近來在台灣掀起追劇熱潮，男主角張凌赫憑著俊俏外型與深情演技，人氣再度往上攀升。然而，除了劇中角色吸引關注，他的本名「張家瑋」近日在陸網成為熱門話題。巧合的是，其本名與台灣八點檔女星「張家瑋」一模一樣，神巧合讓女星本人忍不住發文「張家瑋們，集合一下吧！」

▲▼張凌赫本名與「台八女神」張家瑋同名同姓。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張凌赫本名與「台八女神」張家瑋同名同姓。（圖／翻攝自微博、IG）

張家瑋演出多部八點檔走紅，近日發文：「《逐玉》男主張凌赫本名居然是張家瑋，我是本名出道 常常遇到同名同姓直接認親，張家瑋們，集合一下吧！」而粉絲回應「難怪一直看到別人講《逐玉》張家瑋，心裡只冒出民視的張家瑋」、「當時聽到我們凌赫的本名時，心裡想到的就是妳」、「聽到的時候只想到妳」、「也太剛好了吧！居然同名同姓」。

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同時留言串也出現不少「張家瑋」。有網友留言「我就說我們張家瑋家族沒有閒人」、「叫張+尾的人太多啦」、「我國中同學也叫張家瑋」、「我當兵的時候有一個學弟的名字也是：張家瑋」、「笑鼠（等一下出現的是跟妮同名的懇親會）」、「叫家瑋的男女真的不少，這裡也一位」。

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張凌赫張家瑋

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