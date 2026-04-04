見證韓流世代更迭！　「OURIS」李洪基、李昇基靠實力站穩樂壇

記者張筱涵／綜合報導

在韓國流行音樂圈中，李洪基與李昇基分別代表兩種截然不同的聲音風格，卻同樣以長年累積的實力與努力，在樂壇站穩一席之地。從偶像樂團主唱到被評為現世代頂級男歌手，從教科書式唱法到多領域發展仍堅持音樂舞台，兩人不僅見證了韓流世代更迭，也在外界評價與自我突破之中，走出屬於自己的音樂軌跡。

▲李昇基和李洪基在4月4日舉行演唱會。（圖／翻攝自FACEBOOK／SYL TW）



李洪基與李昇基 兩位實力派歌手的音樂軌跡與評價

[廣告]請繼續往下閱讀...

在韓國樂壇中，李洪基與李昇基皆以鮮明的音色與穩定實力累積長年人氣。兩人雖然出道背景與發展方向不同，卻都在歌唱實力上經歷明顯成長與評價轉變。

李洪基：從偶像主唱到頂級實力派歌手

李洪基的基本聲種被認為是男高音，出道初期便以充滿感染力的沙啞嗓音受到關注。在FTISLAND正規5輯《Black Chocolate》及翻唱專輯《Beloved》等作品中，他成功駕馭沉重氛圍的歌曲，展現不同於一般偶像的音樂表現力。他曾在任宰範面前演唱〈告解〉獲得稱讚，也在李承哲面前演唱〈茉莉花〉受到好評。

出道初期他在節目曾多次出現走音，但透過長期練習與活動，如今已能展現穩定的現場實力。據本人透露，即使遇到低潮，也僅休息3至4天便持續練習，屬於每天自我鍛鍊的類型。

▲李洪基。（圖／記者李毓康攝）



自第四張專輯起，他改善了過去刮嗓式的沙啞唱法，轉向更自然、放鬆喉嚨的發聲方式，使高音表現更加穩定且聽感更舒適。近年作品中雖然沙啞特色稍減，但高音更加清亮流暢，目前已知最高音為真聲3個八度D#5。

在《通往伊薩卡之路》中與河鉉雨合唱Guckkasten〈The red field〉時，其實力更獲肯定，甚至讓原唱者表示感到緊張。儘管他自認假聲表現較弱，但實際上仍能詮釋柔和抒情曲目，從過去「偶像樂團主唱」的印象，轉變為「真正的歌手」，更被列為現世代最頂級的男歌手之一。

李昇基：教科書式唱法與多領域發展的歌手

李昇基的唱法以真聲為基礎，混合頭聲風格被形容為延續師父李善姬的唱法，屬於「教科書式的聲樂」。與早期專輯相比，其唱法變化明顯，連本人都曾對1輯時期的聲音感到驚訝。

由於以真聲與頭聲為主，因此在高張力的搖滾抒情曲中尤其亮眼，但因形象關係長期以溫柔抒情曲為主，導致歌唱實力曾被低估。其情感詮釋能力備受肯定，甚至被評價為彷彿經歷多次愛情與離別般成熟。

然而相較於他在綜藝與戲劇領域的頂尖地位，歌手身分的發展常被認為未達「頂級巔峰」。雖擁有出色唱功與華麗出道背景，但在音樂獎項與市場聲勢上，未如同同期SG Wannabe與東方神起般全面稱霸。

▲李昇基。（圖／記者周宸亘攝）



儘管如此，他從未放棄音樂活動。2011年發行正規5輯並創下音源成績，2012年主打歌〈Return〉登上音源榜首，並於音樂節目獲得多次一位。2015年發行6輯《And...》，雖在夏季推出抒情專輯承擔風險，但仍展現實力。

2020年時隔5年回歸，推出正規7輯《THE PROJECT》，先公開單曲〈The Ordinary Man〉，再以〈I will〉正式活動，並積極參與綜藝與YouTube節目宣傳，重拾歌手身份的舞台。

結語

李洪基與李昇基在韓國樂壇皆擁有長時間的音樂歷程。李洪基透過技術改善與高音進化，從偶像主唱蛻變為頂級實力派；李昇基則以教科書式唱法與穩定情感詮釋，在多領域發展中持續耕耘音樂身份。兩人皆以長年努力證明自身價值，也在不同階段重新獲得大眾對歌唱實力的肯定。