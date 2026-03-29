陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳深夜感性發文，回憶當年赴美處理婚變官司，同時還要趕拍八點檔，罕見吐露當時「真的心力交瘁」。她曬出聚餐合照，其中同框台灣虎航董事長黃世惠，提及雙方結識的情誼，令網友感動湧入留言打氣。

▲陳美鳳聚會與眾多好友大合照。（圖／翻攝自臉書）

帥氣穿上虎航飛行夾克

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聚餐照片中，陳美鳳身穿台灣虎航標誌性的灰色飛行夾克，內搭簡約白色上衣，並頭戴黑色棒球帽、配戴大框眼鏡，展現帥氣又不失活力的休閒風格。大合照中還出現虎航董事長黃世惠夫婦，三人併肩而坐，對著鏡頭露出燦爛笑容，甚至還有一張與眾多好友大玩「虎爪」手勢的合照，氣氛顯得相當歡樂融洽。

▲陳美鳳同框台灣虎航董事長黃世惠夫婦。（圖／翻攝自臉書）

紐約官司蠟燭兩頭燒

而陳美鳳談及當年在紐約的那場官司，坦言當時不僅要應付繁忙的八點檔拍攝工作，還得遠赴美國面對複雜的司法訴訟，身心承受巨大壓力。她直言：「那段日子真的是心力交瘁，很辛苦很心痛很難熬！真的是多麼痛的領悟啊！」然而，這段痛苦的經歷卻也意外牽起了珍貴的緣分，她正是因為這場官司，透過知名造型師梅林的引薦，才結識了黃世惠董事長夫婦，在這對夫妻倆的陪伴下挺過官司。

陳美鳳：一切都是最好的安排

如今時過境遷，陳美鳳感性表示：「現在換個角度想，如果不是因為那場官司，我們也不可能透過梅林而認識，鳳鳳覺得一切都是最好的安排。」她不僅感謝這場「領悟」，更感謝生命中所有協助過她的貴人，並向黃世惠董事長夫婦溫暖喊話：「讓我們的情誼巨續（繼續）幸福下去喔！」