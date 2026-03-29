周杰倫新專輯7彩蛋曝光！　48個看板登全球「連紐約時代廣場都有」

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫睽違近4年推出新專輯《太陽之子》，聲勢勢如破竹，除了制霸各大數位音樂平台新歌榜，數位專輯在發片短短4天不到的時間，目前銷售量突破264萬張，各大數位平台更紛紛在全球為專輯造勢，包括紐約時代廣場、百老匯大道、洛杉磯落日大道、香港海港城、台北市信義區、三亞、武漢、西安、天津、無錫等，共有48個看板出現各大城市。

▲▼各大數位平台為周杰倫新專輯造勢。（圖／杰威爾提供）

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不僅〈太陽之子〉MV在網路上掀起熱潮，專輯裡其他歌曲也引起熱烈討論，除了許多cover的出現吸引了周杰倫的目光，網友也發揮觀察力當起偵探，在周董這次13首歌曲中找彩蛋，目前歌迷已發現了7顆彩蛋。

1.〈那天下雨了〉歌詞呼應〈晴天〉

〈那天下雨了〉是這次許多歌迷這次相當喜愛的周式情歌，有細心網友發現，〈那天下雨了〉歌詞竟與周董23年前的〈晴天〉歌詞完美對應，像是〈那天下雨了〉中「翹課的那一天，花落那一天，教室那間我已看見」，對應〈晴天〉裡的「為你翹課的那一天，花落的那一天，教室的那一間，我怎麼看不見」。

還有〈那天下雨了〉中歌詞「消失的下雨天，我想再淋一遍，我應該對你唱著晴天」，對應〈晴天〉「消失的下雨天，我好想再淋一遍」、以及〈那天下雨了〉中「如果回到過去那個下雨天，我絕不再轉身離開」，則對應〈晴天〉「好想再問一遍，你會等待還是離開」。

2.〈湘女多情〉呼應〈娘子〉

〈湘女多情〉是周董每次新專輯中必備的中國風歌曲，〈娘子〉則是周董26年前的經典歌曲，描述男子遠走他鄉，思念在故鄉癡情等待著他的心上人。

這次周董在〈湘女多情〉的最後安排了一段饒舌「娘子，娘子卻依舊每日折一枝楊柳，你在那裡，在小村外的溪邊河口默默等著我」，毫無疑問是在呼應〈娘子〉中的歌詞「娘子，娘子卻依舊每日折一枝楊柳，妳在那裡，在小村外的溪邊河口，默默等著我」，被網友解讀，〈湘女多情〉儼然是26年後男子與思念「娘子」的續作，也公開了「娘子」原來是湖南（湘）人。

3.〈女兒殿下〉的童聲是周杰倫小女兒Jacinda的聲音

〈女兒殿下〉堪稱是周董這次新專輯中最富童趣的一首歌，周董先前也在記者會上透露，這首歌是用4歲小女兒Jacinda錄給老婆昆凌的語音為靈感創作。

他說小女兒之前就有問他，哥哥姊姊都有自己的歌，何時才輪到她，「你看她這麼小就會注意這些，我想說就把她的語音拿來弄成一首歌，但要找她拍MV我會瘋掉。」除了可以聽到Jacinda可愛的童言童語，透過歌曲發現周董也是會忍不住請女兒「去找媽媽」的普通爸爸，甚至還能聽到Jacinda模仿爸爸口頭禪「唉唷，不錯喔！」

▲周杰倫曬小女兒Jacinda。（圖／翻攝自IG）

4.〈女兒殿下〉副歌是排序下一首歌〈淘金小鎮〉開頭的口哨旋律

不少耳朵敏銳的粉絲，都有發現〈淘金小鎮〉中，開頭的口哨旋律和〈女兒殿下〉的副歌「我瘋了嗎」旋律一樣，當時周董還特別PO限動提醒歌迷「有注意到我吹的口哨聲，是哪首歌嗎？誰是細節控？」

5.〈淘金小鎮〉口哨是周杰倫本人吹的

周董透過限動IG透露口哨聲正是他本人吹的，也為歌曲增添濃濃美國西部風味，堪稱畫龍點睛。

6. 〈太陽之子〉MV裡共致敬了30幅世界知名畫作

首波主打歌〈太陽之子〉MV砸了近1億元，M視覺設計和創意統籌則是來自紐西蘭、享譽全球的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他獎項，透過現代影像的技術讓名畫重現生命力MV裡共致敬了30幅世界知名畫作，也十分符合熱愛藝術品的周董。

▲▼〈太陽之子〉MV致敬30幅畫作。（圖／杰威爾提供）

除了4支Teaser中的《吻》、《夜鷹》、《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》、《馬拉之死》，他也公布了其中27幅畫作答案，包括《母親的畫像》、《尼古拉斯·杜爾博士的解剖學課》、《但丁和維吉爾》、《蒙娜麗莎的微笑》、《靜物：骷髏和羽毛筆》、《歐菲莉亞》、《燃燒的六月》、《女神遊樂廳的吧檯》、《向日葵》、《記憶的永恆》、《自動販賣機商店》、《夜間咖啡館》、《奧維爾教堂》、《保羅與法蘭西斯卡》、《安德洛瑪刻悲悼死去的赫克托耳》、《舞會後頹廢的年輕女子》、《克麗奧佩脫拉之死》、《夢魔》、《維納斯與阿多尼斯之死》、《版畫畫廊》、《另一個世界 II》、《相對論》等

7.〈愛琴海〉歌詞呼應〈園遊會〉

新歌〈愛琴海〉中的歌詞「思念跟影子在傍晚一起被拉長」，被視為在呼應年前周董的歌曲〈園遊會〉中的「你的影子被日落拉長，思念在很遠的地方」。而〈愛琴海〉主歌也和專輯另一首歌曲〈聖誕星〉頗為相似。