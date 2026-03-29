李銘順「帥兒」現身白沙屯！朝聖粉紅超跑　曝視帝私下1神技：太厲害

記者蕭采薇／台北報導

由李銘順、李國煌及許效舜強強聯手的熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》，上映進入倒數，導演張清峰特地帶著片中新生代潛力演員林毓家、方甯，前往故鄉苗栗的白沙屯拱天宮參香祈福，不僅希望電影全台票房大賣，更在現場提早感受到了「香燈腳」濃厚的人情味與祝福。

▲《NO GOOD！歐吉桑》林毓家、方甯在白沙屯拱天宮與當地的萌狗合照。（圖／萬騰文化創意提供）

朝聖白沙屯粉紅超跑！香燈腳熱情塞包子打氣

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苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香是每年台灣的一大盛事，今年「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，目前報名人數已飆破40萬。看準這波熱潮，導演張清峰帶著演員林毓家、方甯穿著聯名電影T恤，親自到現場發送結緣酷卡。

▲《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰（中）率領新生代潛力演員林毓家（左）、方甯（右）在白沙屯拱天宮祈福。（圖／萬騰文化創意提供）

首次體驗「香燈腳」熱情的林毓家感動直呼：「大家真的都非常有人情味，拿到我們的結緣品反應都很可愛！我覺得這個地方的氛圍真的很好，之後會想要親自走走看。」方甯也對當地人的熱情印象深刻，笑說：「熱情到有一個老闆娘直接送了我們一大包包子！象徵票房『六六大順』，祝福香燈腳都可以平安健康快樂順利！」

載李銘順機車狂飆！林毓家曝視帝私下「超狂神技」

在《NO GOOD！歐吉桑》中，林毓家飾演同門師兄李銘順的兒子，父子倆在家裡時常吵個沒完，兒子總覺得父親倚老賣老又固執。片中一場父子騎乘機車和解的感人戲碼，由林毓家負責駕駛載著前輩。他笑說：「那是我第一次拍車戲，因為跟順哥的距離很近，基本上只有我們兩個陪著彼此，本來以為比較內向的我會尷尬，但很謝謝順哥一直開玩笑陪我！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰（前排右）、演員方甯（前排中）、林毓家（前排左）在苗栗白沙屯拱天宮發送結緣品，與現場熱情民眾合照。（圖／萬騰文化創意提供）



談到與師兄李銘順的合作，林毓家滿是敬佩，大讚前輩超照顧人，不斷鼓勵他放開來演。他更透露李銘順私下的超狂神技：「每天都會看到銘順哥看劇本，看一下下就完全記起來了，而且研究得很深刻，都會想說也太厲害了吧！怎麼那麼快就可以看出那麼多想法！」方甯也深有同感，認為李銘順超級平易近人，「現場氣氛一直都很歡樂，我們互動真的很像父女，沒有距離，會打打鬧鬧、鬥嘴，其實滿過癮的！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰（左起）及演員方甯、林毓家在白沙屯拱天宮合照。（圖／萬騰文化創意提供）

戲裡戲外都愛鬥嘴！林毓家暖曝真實父子情



聊到現實生活中的父子關係，林毓家笑認自己有時候也會像電影裡那樣跟爸爸吵架，「哈哈哈哈，但都是鬥嘴啦！所以我可以理解電影裡角色們的想法。」不過與片中瞞著父親報考影視科系的情節不同，林毓家十分慶幸自己的演藝夢一路上都有家人支持：「我爸爸對我非常好，也很支持我的夢想跟工作，他都會默默地說聲加油，關心我『最近試鏡怎麼樣呀？』」溫暖的真實父子情表露無遺。

▲《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰帶著第一次到白沙屯拱天宮的演員林毓家、方甯參拜，祈求全台票房大賣。。（圖／萬騰文化創意提供）