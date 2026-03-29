柯震東爆打戲掛彩出事！　一拳揮中郭子乾「當場血流如注」：認識你爸再算帳

記者蕭采薇／台北報導

奇幻民俗動作影集《乩身》，改編自同名人氣小說與漫畫，巧妙融合了台灣道地的宮廟文化與現代驅魔元素。28日，主演群柯震東、王柏傑、陳姸霏、陳以文與郭子乾齊聚萬華新富町文化市場出席上線記者會。現場特別被改造成劇中神、鬼、人共存的神秘「東風市場」，讓演員們一踏入便驚呼連連，彷彿瞬間被拉回當時的拍攝片場。

▲《乩身》（左起）陳以文，王柏傑、柯震東、陳姸霏、郭子乾。（圖／記者黃克翔攝）

打戲出意外！柯震東「一拳揮中郭子乾」嚇壞急送蛋糕

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柯震東這回在劇中挑大樑飾演三太子的乩身「韓杰」，不僅有多場對綠幕發揮想像力的特效戲，更與飾演反派神棍「神龍太子」的資深前輩郭子乾有激烈的動作交鋒。沒想到在拍攝一場法器對決時，兩人因節奏沒抓準，柯震東竟不慎一拳打中郭子乾的鼻子，導致對方當場血流如注。

▲《乩身》（左起）王柏傑、柯震東分別飾演三太子和其乩身。（圖／記者黃克翔攝）

回想起驚險瞬間，柯震東坦言當下真的嚇壞了，不僅頻頻道歉，事後還寫卡片、送蛋糕表達歉意。而見過大風大浪的郭子乾則展現高EQ，開玩笑安撫他：「沒關係，我認識你爸，再跟你爸算！」雖然意外掛彩，但柯震東也打趣笑說：「但也謝謝郭哥，本來（動作課）一週要練五天，因為郭哥休息，我就可以少練幾天了。」

▲《乩身》郭子乾難得飾演反派。（圖／記者黃克翔攝）

王柏傑狂野詮釋三太子！「狂巴柯震東」笑認：他最討厭我



飾演「三太子」本尊的王柏傑，當天正準備分享拍攝心得時，現場竟突然颳起一陣大風，讓他立刻幽默笑喊：「太子爺很調皮，這代表他很開心。」他坦言，過往影視作品中鮮少有這類神明形象可以參考，「好像只有《戲說台灣》」一番話惹得全場哄堂大笑。

▲《乩身》王柏傑大膽向導演提議用較誇張、狂野的方式呈現三太子。（圖／記者黃克翔攝）

為了詮釋出獨一無二的三太子，王柏傑大膽向導演提議用較誇張、狂野的方式呈現。他笑說：「我皮草一穿上去、吃了棒棒糖之後，就催眠自己現在就是太子爺，我就可以對柯震東予取予求，在片場他應該最討厭我。」柯震東聽聞也無奈附和：「很好啊！對我指指點點還巴我頭！」逗趣互動足見兩人的好交情。

▲《乩身》柯震東這回在劇中挑大樑飾演三太子的乩身「韓杰」。（圖／記者黃克翔攝）

陳姸霏挑戰抗癌光頭妹！陳以文成柯震東「忘年之交」



曾獲金馬最佳新演員的陳姸霏，這次在劇中挑戰飾演一名抗癌女大生，甚至犧牲色相以「光頭」造型亮相。她透露，為了這顆光頭，特化團隊每天從清晨四點多就開始動工，一路弄到快中午才大功告成。首次與柯震東合作的她，大讚對方「從頭帥到尾」，尤其是一場柯震東轉身替她擋火的橋段，看著超大工業電扇狂吹，雖然當下超怕踩到男方的腳，但看到驚人的成品後仍忍不住讚嘆。

▲陳姸霏在《乩身》飾演抗癌女大生，甚至犧牲色相以「光頭」造型亮相。（圖／記者黃克翔攝）



而飾演邪派教主「陳七殺」的金馬影帝陳以文，則透過這次長達好幾天的重頭動作戲，與柯震東結成了「忘年之交」。陳以文笑說，兩人私下常會約喝飲料暢聊影視圈大小事，甚至有次看電影巧遇柯震東父母，還在現場「聊了整整一小時」。柯震東也相當敬佩這位大前輩，直誇：「以文哥眼神銳利、充滿知識水平，講話雖然慢，但非常有哲理。」《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。

▲《乩身》陳以文與柯震東結成了「忘年之交」。（圖／記者黃克翔攝）