吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」　他當場傻眼：請問你哪位？

記者蔡琛儀／台北報導

睽違8年，「綜藝天王」吳宗憲昨起一連兩天在台北國際會議中心開唱，向來萬梗齊發的他，今天一口氣找來康康、咻比嘟嘩、詹惟中等人當嘉賓，主辦單位代表葛兆恩（寶弟）和姊姊葛宸羽也登台高歌，本來坐在台下的海產也被請上台，低調當觀眾的Toro則被cue在台下表演16蹲。

▲吳宗憲昨晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

咻比嘟嘩再次聚首合唱〈世界末日〉，吳宗憲感慨：「台灣很多這種男團，只有咻比嘟嘩是健全的。」還拿Energy跟5566來開玩笑，小鐘更當場在台上再秀一段韓團CORTIS的〈GO!〉；接著寶弟出場獻唱亡父高凌風的歌曲〈忍耐〉、〈惱人的秋風〉、〈燃燒吧火鳥〉，並和和姊姊葛宸羽合作〈冬天裡的一把火〉，再次重現父親的風采。

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▲葛宸羽、葛兆恩姊弟合作爸爸高凌風的歌曲。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

有趣的是，吳宗憲正要叫詹惟中上台玩遊戲時，一度找不到人，此時台下一名坐在第一排的觀眾熱情頻頻舉手，最後更直接跑上台，連吳宗憲也傻眼問：「請問你哪位？」儼然是多年前他參加跨年演唱會，突然有民眾騎機車衝上台亂入的尷尬場景翻版。

不過幽默的吳宗憲還是讓他自我介紹，對方則自稱是髮型師，曾幫陳柏霖等人弄過頭髮，最後因他不會玩遊戲被請下台，隨後詹惟中才急忙帶著一堆道具現身，吳宗憲虧他動作太慢，才讓陌生觀眾先上台，高EQ化解尷尬。

▲咻比嘟嘩在吳宗憲演唱會再次聚首。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

而吳宗憲昨天也提到，8年前沒有邀請曹西平出席演唱會，導致曹西平直到過世都還以為遭吳宗憲封殺，吳宗憲透過這次演出特地向曹西平致敬，更哭到滿臉淚水，邊哭邊唱〈離人〉，最後更感嘆，希望世界上能夠多一點愛，少一點誤會和仇恨。