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祖雄揭2歲女兒「雙重標準」　餵爸吃葡萄卻冷回佳娜：這是我的

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄在2023年與烏克蘭女星佳娜結婚，育有一個女兒內內、兒子季季。他28日在社群揭露女兒內內對自己和老婆有「雙重標準」，哭笑不得直呼愛女真的很會「看人下菜碟」，可愛互動畫面也讓網友笑翻。

▲▼祖雄揭2歲女兒「雙重標準」餵爸吃葡萄卻冷回佳娜。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

▲祖雄和佳娜育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

祖雄表示，家裡分為「被寵的」與「自己想辦法的」兩種人。影片中，當他喊想吃葡萄時，女兒內內會貼心直接餵到他嘴邊，還溫柔詢問：「爸爸還要嗎？」但輪到媽媽佳娜說要吃葡萄時，內內竟秒吞葡萄並強調「這個是我的」。

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▲▼祖雄揭2歲女兒「雙重標準」餵爸吃葡萄卻冷回佳娜。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

▲▼內內對祖雄和佳娜的反應大不同。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

▲▼祖雄揭2歲女兒「雙重標準」餵爸吃葡萄卻冷回佳娜。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

而祖雄和佳娜分別要求搥背時，內內的反應更是天差地遠。內內對爸爸是立刻「上線服務」且專業度滿分，面對佳娜卻冷回：「我在玩玩具，等一下。」讓祖雄忍不住笑說：「同一個女兒，不同的人生。爸爸是VIP，媽媽是…候補名單，到底是誰教她這種差別待遇的？（我懷疑她很會看人下菜碟）」

▲▼祖雄揭2歲女兒「雙重標準」餵爸吃葡萄卻冷回佳娜。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

▲▼祖雄和佳娜要求搥背時，內內的差別待遇也很明顯。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

▲▼祖雄揭2歲女兒「雙重標準」餵爸吃葡萄卻冷回佳娜。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

對於祖雄和佳娜的差別待遇，網友紛紛笑說「女兒真的只愛爸爸，媽媽請到旁邊排隊嘿」、「真的是爸爸的前世情人」、「媽媽現在只能期待季季了」、「媽媽心都麻木了」。

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祖雄佳娜

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