李竺芯深交14年閨蜜竟是他！　從台下人群直接衝上台...全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后李竺芯今（28日）明兩天舉辦個人專場演唱會，吸引1300名粉絲到場熱情支持，共同見證台語歌后迷人的舞台風采與魅力，好友小賴（賴晏駒）更從人群中驚喜登場。

▲李竺芯今晚邀請小賴當嘉賓。（圖／時藝多媒體提供）

兩人結緣於多年前，李竺芯一直非常欣賞小賴的創作風格，他們共同演繹了在2012年合作發行的電音舞曲〈HOT〉，當時小賴擔任編舞，兩人特別在舞台上原汁原味重現了當年的原始編曲與經典編舞，引發全場粉絲笑聲不斷。

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在演唱會中李竺芯感性地與台下觀眾對話，回顧自己的音樂歷程。她感動地表示，她知道現場有許多歌迷是從她很小的時候，就一路看著她唱歌直到現在。對於這場別具意義的演出，粉絲們更是期盼已久；李竺芯提到，有些死忠歌迷為了這場演唱會足足等了約三年的時間，而因為近期新專輯才認識她的朋友，也為這場專場等待了一年。

▲李竺今晚開唱。（圖／時藝多媒體提供）

李竺芯在台上特別向大家分享，家人今天都親自來到了現場參與這場盛會，這場演唱會不僅是歌迷們的期盼，更是她父母苦等了30年的心願，也表示媽媽是她音樂作品背後最重要的支持力量，母女還在演唱會上甚至驚喜「同框獻唱」，展現了極佳的母女感情。此外，黃韻玲、謝哲青、導演鄧安寧、邱凱偉Darren及先前和李竺芯在大港開唱共演的妮妃雅也專程與媽媽一同台下欣賞。