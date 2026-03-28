《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸29歲男星陳牧馳（原名：陳海亮）因電影《封神第一部：朝歌封雲》翻紅。他在2023年傳出戀上大7歲的女星陳冰，但雙方始終沒有正面回應，直到28日，兩人突然公開認愛，同時宣布小孩已經出生。

▲陳牧馳在28日正式認愛陳冰。（圖／翻攝自微博／陳牧馳Chen）

陳牧馳28日在微博正式認愛陳冰，透露兩人因興趣相投而走近，但在甜蜜日常中，他突遇輿論風暴，面對湧來的謠言與惡意揣測，當時一度崩潰，甚至想過用決絕的方式對抗。但在低潮期時，陳冰選擇挺身而出、守在他身邊，「我們的感情，是在患難中變得更加堅固的，是真實、具體、有血有肉的。」

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陳牧馳對陳冰愧疚表示，當時外界壓力由兩人一起扛，自己卻把最壞的情緒留給了女方，「謝謝冰冰，包容了那個不夠成熟的我。後來我們組建了自己的家庭，也迎來了柒寶。」他也感慨孩子讓兩人重新找回生活的積極希望，走得更加踏實。陳牧馳也向粉絲喊話表示，自己從未放棄對表演的熱愛，承諾未來會用合適的角色證明自己。

▲▼陳牧馳和陳冰迎接兒子誕生。（圖／翻攝自微博／陳牧馳Chen）

隨後，陳冰也轉發陳牧馳的貼文，感性表示兩人在低谷中相互扶持，成長為能分享所有秘密的「閨蜜」，更是攜手並進的「戰友」，現在還是需要一起養育稚子的「父母」。陳冰笑稱現在身份升級，從兩人世界變成了三口之家，「這個世界上又多了一個可以拿捏我的男人，哈哈～」她也向丈夫喊話說：「一起加油吧，最酷的奶爸！你是我和寶寶最大的驕傲！」

▲陳冰發文。（圖／翻攝自微博／陳冰KiKi）

此前，陳牧馳因演出電影《封神第一部：朝歌風雲》的「殷郊」一角爆紅，殺青後和圈外女友閃電結婚，隔年就結束短命婚姻。被爆出過往情史後，他發聲明坦承有過一段婚姻，但雙方是和平分手，也沒有小孩。

後來，陳牧馳又遭男星吳楚一踢爆男男斷背情，吳楚一自稱原本是直男，卻被陳牧馳「掰彎」，為了養兒子及給陳牧馳生活費，不得不跳鋼管舞賺錢，如同八點檔的劇情讓全網傻眼。

【陳牧馳社群全文】

大家好，我是陳牧馳。今天，想用我最習慣的方式，坦誠地講述我的故事和大家分享一下近期的生活。

給大家介紹一下我的愛人陳冰@陳冰KiKi ，和我們家庭裡的新成員——柒寶。

我和冰冰相識於平常：見面，聊天，發現彼此愛好相投，在瑣碎的日常裡互相瞭解。那段日子很甜，但突如其來的，我陷入了輿論風暴。謠言、惡意揣測、無端攻擊向我湧來。我承認我崩潰，也憤怒，甚至想過用最決絕的方式去對抗。

正是那段至暗時刻，讓我真正看清了身邊人。冰冰沒有離開，也沒有退縮，像一個堅不可摧的盾牌，站在我身邊。我們的感情，是在患難中變得更加堅固的，是真實、具體、有血有肉的。

那段時間，外界的壓力她陪我一起扛，我卻把最壞的情緒留給了她。現在回想，我很愧疚。謝謝冰冰，包容了那個不夠成熟的我。後來我們組建了自己的家庭，也迎來了柒寶。這個小生命的到來，讓我們重新找回生活節奏和積極的希望，彼此陪伴，走得更加踏實。

最後，衷心感謝一路陪伴、信任我的粉絲們。在我最難的時候，是你們的支持給了我力量。我想說，我從未放棄對表演的熱愛。如果有合適的角色和機會，我一定全力以赴，用角色證明自己。

謝謝大家的關注，願我們都能好好生活，向陽而行。

【陳冰社群全文】

我們的故事很簡單，跟絕大多數人一樣，從戀愛到結婚再到生子 。但我們的故事也有起伏，經歷過互相陪伴彼此的低谷期，到現在有時我們只需要坐在彼此身邊，無需任何言語就足夠把崩潰的情緒安撫下來。就這樣我們慢慢好像都成長了。變成了能承受更多壓力的「大人」，變成了能一起攜手並馳的「戰友」，變成了能分享所有秘密的「閨蜜」，變成了需要一起養育稚子的「父母」。現在 我們的身份又升級啦～從二人世界變為了三口之家～這個世界上又多了一個可以拿捏我的男人 哈哈～柒寶，爸爸媽媽永遠愛你 你可以跟我們反復確認一輩子…一起加油吧最酷的奶爸@陳牧馳Chen 你是我和寶寶最大的驕傲❤