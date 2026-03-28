64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

記者蔡琛儀／台北報導

64歲資深歌手辛曉琪今（28日）於台北流行音樂中心開唱，也是她出道40週年，她以一身紫粉花朵洋裝搭配馬尾絕美現身，她笑說：「很多人都是透過兩個字的歌來認識我的，不過也有很多好歌，大家不知道是我唱的，因為當時歌紅人不紅。」並特別介紹〈在你背影守候〉。

▲辛曉琪狀態絕佳。（圖／寬宏提供）

辛曉琪今晚首次在北流舉辦個唱，開場帶來〈遺忘〉、〈愛上它不只是我的錯〉、〈女人何苦為難女人〉等經典歌曲，「每次開演唱會都好像我的親朋好友、歌迷、知音的大團聚」。提到演唱會名稱「好好愛此刻」，她表示會取此名，就是希望大家能珍惜當下，「要先好好愛自己，才能去愛別人」。

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她回憶未走紅時期，李宗盛無意聽到電台播放她的一首歌，隨即請司機開到最近的唱片行，買下辛曉琪的專輯，「那是我在福茂唱片的第三張專輯，他買回來後聽了三遍，然後打電話到福茂說『麻煩你們留話給辛曉琪，這張專輯是我今年聽到最好的專輯之一，她唱得太棒了』。」在她約滿後立刻被李宗盛帶到滾石，更憑著《領悟》徹底扭轉人生。

▲辛曉琪今晚在北流開唱。（圖／寬宏提供）

唱到〈自私〉時，她提到今天唱的正是已故音樂人好友屠穎重新改編的曲，如今屠穎早已仙逝，辛曉琪今晚特別安排播出屠穎的畫面，並寫：「謝謝您，相信您一直都在，永遠的屠老師。」