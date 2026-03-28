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直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

記者蔡琛儀／台北報導

睽違8年，「綜藝天王」吳宗憲今起一連兩天在台北國際會議中心開唱，聊到他的出道及發片史，他的演藝史中絕對不能漏掉的人物，莫過於當年由他一手栽培挖掘的天王周杰倫（周董），周董今天也俏皮送上花籃，吳宗憲今天則現場深情向周董告白：「我超愛杰倫，我真心的愛你。」

▲▼吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」 台北站。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

吳宗憲感性表示，當年周董還是他的音樂助理，有一天周杰倫對他說想出唱片，「好吧你寫50首歌我幫你挑10首，他真的做了，當時沒人看好，他不帥，才華是有，想說就給他個機會吧，就像我年輕時人家給我機會一樣。」

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吳宗憲說，很多人問他跟周杰倫到底有什麼恩怨情仇？他以劉德華與葉德嫻主演的電影《法外情》比喻兩人關係，更深情向周杰倫告白：「我超愛杰倫，一生當中，我只要求你幫我做一件事，而你做到了，杰倫，超孝順，我欣賞你，我有這個榮耀跟你一起工作，我真心的愛你，沒有人，可以在媒體或什麼地方隨便去中傷，沒有一個人！」更數度哽咽、紅了眼眶。

▲▼周杰倫「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫今難得以個人名義送上花籃給吳宗憲。（圖／資料照／記者周宸亘攝、記者蔡琛儀攝）

▲▼吳宗憲演唱會花籃。（圖／記者蔡琛儀攝）

過去傳因吳宗憲把旗下的阿爾發音樂連同周董以台幣3億元賣出，導致兩人有了心結，再加上周董婚禮未邀請吳宗憲，兩人互動更是引人關注，近年兩人隔空互動氣氛和緩，2009年周董和方文山還替吳宗憲寫了歌曲〈一路上小心〉，但雙方始終沒有公開同框，8年前吳宗憲小巨蛋演唱會上，周董與方文山一起送花籃，今天周董更罕見以個人名義送上花籃給吳宗憲，幽默寫：「演唱會成功，好奇你會唱我哪一首歌，哈哈。」

吳宗憲今天也提到當年剛出道的大小S，常常一起跟著他上節目跑通告，「所以前一陣子不是有那個新聞說我罵她們或什麼，我是長輩，也是前輩，愛之深責之切，我都對她們好的不得了了，怎麼可能去罵她們，去傷害她們？」再次澄清自己去年被傳為女兒Sandy罵小S一事。

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吳宗憲周杰倫

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