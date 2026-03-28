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張立東曾為櫃姐女友扛生計！　驚見「男客人送的名牌包」崩潰

記者葉文正／台北報導

分手後到底該不該復合？是「再給一次機會」，還是「好馬不吃回頭草」，根據NOWNEWS YT網路調查顯示，有75%的民眾認為分手後「不該吃回頭草」，張立東在《戀愛熊天秤》中分享當兵時曾與櫃姐女友交往，對方為了買精品包可以不吃不喝，導致所有生活開銷全壓在張立東身上，兩人因為價值觀不合分手，沒想到女生回頭要求復合，答應不再買包而重修舊好，但卻被發現沒隔多久又拿著超貴新包，追問下才知竟是「男客人送的」，張立東說：「我認為她只是在壓抑拜金主義。」

▲熊熊「復合結婚」成功卻反對感情吃回頭草 。（圖／節目提供）

▲熊熊(右)「復合結婚」成功卻反對感情吃回頭草 。（圖／節目提供）

黃豪平也分享自身慘痛經歷，當時前任因為劈腿而分手，一段時間後女生竟主動約吃飯，但女生都伸出橄欖枝也應邀赴約，沒想到見面時女生態度極其冷淡，僅留下一句「可以了嗎？那我先走了」便閃人，事後發現原來對方只是剛好跟現任男友吵架，找他當墊背，熊熊透露自己也曾經為了要挽回男友的心，特意去跟小三做朋友，沒想到小三只是利用熊熊掌握男生行蹤，熊熊說說：「江山易改本性難移，劈腿分手真的就不用復合了。」

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▲熊熊「復合結婚」成功卻反對感情吃回頭草 。（圖／節目提供）

▲張立東(右二)提到過去女友拜金 。（圖／節目提供）

自認是超級「戀愛腦」的瑤瑤也在《戀愛熊天秤》中分享，她對於分手前任幾乎從不婉拒復合要求，但也因此有慘痛回憶，瑤瑤說:「某前任男友因為劈腿而分手，他入伍前夕回頭來求和，當時我正參加《我愛黑澀會》小有名氣，男友希望讓長官看到「藝人女友」來探視，沒想到，這段復合最後卻演變成利用。」原來當時瑤瑤的現身，讓男友在軍中備受關照甚至轉任文書處理，卻也因此有更多時間天天跟別的女生網聊，最後男生退伍前再度提分手，瑤瑤自嘲：「竟然有女生被兵變？不都是男生被兵變嗎！」

面對男女復合心態，熊熊坦言回顧年少時感情上會吃回頭草，多半當時的心態是帶著一點不甘心，內心抱著「你是不是還是覺得我比較好？」才接受復合，黃豪平則認為男生則是容易出現「原來我是可以拯救她的人」的想法，張立東說多數人願意復合是因為「習慣」，重新適應新關係太麻煩，瑤瑤深表贊同，她認為人往往只記的住美好回憶，時間一久，不愉快的自動被抹去記憶，所以才容易在前任回頭時一時動搖，黃豪平笑說:「所以好馬不吃回頭草，沒事別亂吃。」

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張立東

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