從洗仙草到修古道　金荷娜告白：希望大家走得安心

記者葉文正／台北報導

跨國實境綜藝《細細山路私密達》話題持續延燒，本週更一舉登上 Hami Video 影劇館+綜合人氣榜第一名！節目由台灣金鐘主持彭小刀、百萬網紅肌肉山山，攜手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢與大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的熱血任務。不只拚體力，更考驗跨文化默契，笑聲與汗水一路相伴。

▲金荷娜修完古道感性表示希望大家走的安心。（圖／客家電視台提供）



小隊深入「樟之細路」，開啟一場貼近土地的職人體驗。眾人蹲在溪邊清洗剛採收的仙草，從最源頭感受在地風味；南優賢更親自挑起重擔穿梭田野，邊喘邊笑仍不忘與居民互動。途中體力告急時，李濬榮竟一把背起南優賢前進，「戰友情」瞬間爆發，笑翻全場，也替辛苦行程注入滿滿人情味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大家一起洗仙草。（圖／客家電視台提供）



接著，成員們巧遇正在修復古道的志工團隊，立刻加入「一日修路人」行列。戴上安全帽、扛起巨大木樁，眾人齊聲喊著「一、二、三」合力搬運，現場氣氛意外熱血又歡樂。南優賢甚至邊修路邊跳舞，自帶節奏為大家打氣，讓原本辛苦的勞動瞬間變成另類「戶外舞台」。在一錘一鏟之間，成員們也親手完成一段步道。完工後，金荷娜忍不住感性表示：「想到這是很多人會走的路，就會想更用心把它修好，希望大家都能走得安全、安心。雖然可能不會有人知道是我們做的，但這樣想，心裡還是很踏實。」從歡笑到感動，這段修路歷程不只留下汗水，也讓人看見守護古道最真誠的意義。



《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+(plus)、LINE TV播出；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台接力播出，也請鎖定《細細山路私密達》裡每一段山路的感動與故事。