李遐怡認愛Dok2！　霸氣喊「我的男人」曬摟腰合照放閃

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女歌手李遐怡（Lee Hi）宣布和饒舌歌手Dok2共創新廠牌「808 HI RECORDINGS」，並選在28日男方生日這天推出合作單曲，同時也爆出兩人已交往多年。稍早，李遐怡和Dok2分別在社群曬出親密合照，相互告白，證實雙方從多年朋友正式升格為戀人。

▲李遐怡、Dok2公開認愛。（圖／翻攝自Instagram／dok2gonzo）

李遐怡在社群感性告白說：「這是一段漫長的旅程，而今天終於到來了。」並寫下：「我的男人（MY MAN）Dok2與808HI，生日快樂。」隨後，Dok2也分享多張摟腰、搭肩的親密合照回應，稱呼李遐怡為「MY LADY」，雙方正式承認戀情。

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▲▼Dok2和李遐怡分別曬合照互相告白。（圖／翻攝自Instagram／leehi_hi）

事實上，李遐怡曾在2024年受訪時透露，理想型必須是「做音樂的人」，更強調產生好感的關鍵在於「一起長時間開車兜風時，能不能一起聽歌」。當時她就曾心動表示，若自己喜歡的人也剛好喜歡自己是最好的。如今看來，Dok2正是那位能與她共享音樂頻率的靈魂伴侶。