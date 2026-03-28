啦啦隊女神被打到濺血　上級嚴令「繼續上」讓她傻眼

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員草莓、語萱、奶糖、仔仔、Yuki，今日出席台北海洋科技大學60週年校慶活動。成員們在現場大方分享校園往事，奶糖談到過去曾是副隊長，沒想到打到濺血，教練還要他再上，也是只能硬著頭皮上了。

▲TPBL台啤永豐桃園雲豹啦啦隊「電豹女」Yuki(左起)、草莓、語萱、奶糖、仔仔，出席台北海洋科技大學60週年校慶活動。（圖／台北海大提供）

現年21歲、身為團內年紀最小的「學妹」奶糖，自爆高中時期曾擔任女子籃球隊副隊長。她回憶在參加高中聯賽時，遭到對方兩名球員包夾，運球過程中直接被撞飛，「整個人撲倒在地上，膝蓋也爆血相當無力」。

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▲草莓(左二)笑稱自己高中都沒談戀愛。（圖／台北海大提供）

但站起來那一刻，教練卻對奶糖喊：「繼續打！繼續打！」儘管傷口一直滴血，她仍憑著滿腔熱血完成賽事，讓在場眾人聽了直呼「超熱血」。此外，她也分享求學時期的「風雲」戰績，透露曾有學弟為了追求她，送上用金莎堆成的心形禮物，當時她隨口回一句：「你如果長到180公分再跟我在一起」，沒想到對方真的加入籃球隊，如今身高已突破180公分，讓她相當驚訝。

▲TPBL台啤永豐桃園雲豹啦啦隊出席台北海洋科技大學60週年校慶活動。（圖／台北海大提供）

而電豹女草莓則分享了高中的純愛故事。她透露在莊敬高職時期是校內招生團體「少女時代」的成員之一，更是團裡唯一的學妹。當時有一位學長對她展開猛烈追求，「學長每天親手做便當，而且打開都是我喜歡吃的菜，像是炒豆乾」。這份用心長達一整個學期。在身邊人不斷慫恿下，草莓終於答應學長的邀約，兩人一起搭捷運到士林老街約會。然而，草莓坦言約會後還是「沒感覺」，原因並非學長不夠好，而是她高一時就喜歡上另一位高三學長。

至於仔仔透露國高中時必須住校，但一進去就後悔了。她回憶當時校風嚴謹，「老師會用藤條打，打到肉會浮腫起來，回家被媽媽看到超生氣」。她在開學前三個月天天打電話回家哭訴想家，真的不敵老師的毒龍鞭啦。