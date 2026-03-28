直擊／吳宗憲才唱2首歌「2怪男突衝上台狂甩鳥頭」　他一把抓：幹什麼！

記者蔡琛儀／台北報導

睽違8年，「綜藝天王」吳宗憲今起一連兩天開唱，向來萬梗齊發的他，才唱到第二首歌〈小姐這是我的名片〉，他的助理東東、子弟兵陳守恩突然對著台上的Luxy Girls辣妹及吳宗憲掀開身上穿的大衣，露出掛在胯下的超大鵝頭，還對著她們狂甩，吳宗憲見狀立刻大喊：「哇靠！幹什麼！」還直接握住，讓台下觀眾笑成一片。

▲▼吳宗憲唱一半，東東突然掀開身上大衣露出鳥頭。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳宗憲「2026臭男人」演唱會28日在台北國際會議中心舉行，向來力捧旗下子弟兵不遺餘力，開場也讓東東、陳守恩出馬，接著穿著帥氣紅黑格子西裝的吳宗憲才現身帶來〈蘭花草〉，他笑說：「我被規定不可以講話，但不能講話太痛苦了吧，那就來幾首台語歌。」又帶來〈一隻小雨傘〉、〈酒後心聲〉、〈歡喜就好〉及招牌金曲〈真心換絕情〉的曲，大展唱功。

▲▼吳宗憲與Luxy Girls。（圖／記者黃克翔攝）

他解釋這次演唱會名稱，「為何叫臭男人，因為臭是自和大組成，旁邊再一點，就是『有一點自大的男人』，這就是臭男人。」他也再次介紹陳守恩，還不忘推銷起自己的產品。

▲▼吳宗憲今晚舉辦睽違8年的演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

接著今晚首位嘉賓康康出場，他開玩笑說：「剛剛謝謝憲哥幫我暖場，我正式宣布，康康2026年世界巡迴演唱會正式開始！」康康除了〈舞女〉，還獻唱7首張學友組曲，再與陳守恩、東東及Luxy Girls合作〈快樂鳥日子〉，誠意十足。